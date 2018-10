Continuarán detenidos los acusados de homicidio en Villa Mantero

Los dos acusados del crimen de Maximiliano Daniel Robles (Ñoco) de 31 años de edad, ocurrido a mediados de agosto pasado en Villa Mantero, localidad del departamento Uruguay, continuarán detenidos a disposición de la causa.

La medida se resolvió este viernes en horas de la mañana, en audiencia ante el juez de Garantías, doctor Gustavo Ariel Díaz.

Como se informara oportunamente en 03442, se trata de Rubén Pastor alias “Pichuchi” de 39 años de edad y su hijo Ezequiel Emanuel Pastor de 20, ambos representados por el doctor Mario Ignacio Arcusin , en la causa que lleva adelanto el fiscal Juan Pablo Gile y que tiene como querellante en representación de la familia de la víctima, al doctor José Pedro Peluffo.

Los hechos

Ambos sujetos, están imputados de dar muerte a puñaladas a Robles, cuando este trató de intervenir para evitar una disputa entre dos hermanastros vecinos, un domicilio de calle Gualeguay entre 25 de Mayo y Córdoba de la ciudad de Villa Mantero.

Alfredo Pastor y sus hijos Ezequiel y otro menor de 12 años, cuchillos en mano, comenzaron una pelea con Sergio Stuber, alias “Queco”, hermanastro de Alfredo y en ese momento, con Stuber se encontraban Maximiliano Robles y un menor de quince años, instante que se generó la reyerta en la cual Robles era atacado por Ezequiel Pastor y el preadolescente, recibiendo una puñalada de parte de Ezequiel Pastor, con un facón que causó una lesión en el corazón, mientras el padre del agresor lo instaba a darle muerte con frases como “matalo, Eze, matalo”.

En la audiencia desarrollava este viernes el fiscal Gilie, solicitó la prórroga de la prisión preventiva de ambos acusados, señalando entre otras cosas que la medida sería por 40 días, suficiente para evaluar la presentación de remisión de causa a juicio e ingresar a la etapa intermedia.

A su turno el defensor solicitó precisión sobre la calificación y delito atribuido a Alfredo Pastor explicando el Fiscal, que se le atribuye la autoría de Homicidio Simple, y el Defensor entiende que se dan las condiciones del art. 349 para sustituir la Preventiva por medidas de coerción altertiva y discutirá existencia de riesgos procesales de fuga y entorpecimiento, y utilizará existencia de Jurisprudencia, anterior con mismo Defensor y Fiscal, casi calcados, con Homicidio Simple, con peleas previas y discusiones, y la única diferencia, es que ese Homicidio fue filmado por cámara de negocio vecino, y no hubo necesidad de otras pruebas, ya que se ve al autor clavar el cuchillo en la axila a la víctima produciendo lesiones, y estuvo 60 días con Prisión Preventiva, y al tratarse la prórroga, pidió la Defensa que no había peligros de fuga y entorpecimiento, y la fuga no existe, por falta de medios en ambas personas, y si bien las medidas serán a cumplir en una ciudad distinta, no pueden volver a la Localidad de Villa Mantero, y el entorpecimiento de la investigación, sobre influencia de testigos, se sabe que desde la cárcel se usan celulares con llamadas, facebook, etc.,

Tras escuchar las partes, el juez de Garantís, resolvió conceder el pedido fiscal, pero por 30 días y que ambos acusados continúen alojados en la UP4, medida que ya adelantó el defensor, sería apelada.