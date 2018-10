Comienza el Rally Argentino en Concepción del Uruguay

El Rally de Entre Ríos comienza a correrse en Concepción del Uruguay. Ya comenzarona llegar los equipos y este viernes se realizará la largada desde las 21 en plaza Ramírez. Se la denomina la prueba que marca el ingreso a la recta final de cada temporada del Rally Argentino DIRECTV.

Este 2018 no será la excepción, ya que tras el particular desafío que significó la reciente presentación en el llano del este cordobés (con el Rally de Toledo), ahora es el turno del gran clásico de la llanura, que será la octava cita del calendario y la última competencia de puntaje normal, ya que las dos presentaciones finales (Malargüe y el GP) entregarán puntaje y medio. En etapa de definiciones, esta edición constará de 11 pruebas especiales (146,26 kilómetros).

Bien derecho

Con ocho triunfos en las últimas once presentaciones en esta prueba (incluso ganó cuatro de las últimas cinco) nadie dudaría en afirmar que Federico Villagra es el gran candidato. Encima, el piloto que maneja el Ford Fiesta MR del YPF Elaion Rally viene entonado tras su festejo en Toledo que le permitió otra vez liderar el certamen de la RC2. El neuquino Alejandro Cancio (Chevrolet Agile MR del Tango RT) intentará recuperar lo que era suyo y descontar esos 24 puntos que hoy le lleva “El Coyote”.

Mientras que otros protagonistas saben que las chances se acortan y que deben ir por un buen resultado para intentar meterse en la batalla por la corona antes de que sea tarde. En esa lista aparecen Nicolás Díaz (tercero con el Fiesta del GP Motorsport, a 80 puntos del líder), Gerónimo Padilla (que reaparece con el Peugeot 208 del Baratec tras ausentarse en la fecha pasada y quedar a 89 unidades de la cima) y Augusto D´Agostini (a 139 con el Gol del Baratec). Mientras que por su primer éxito en el Argentino irán el local Leandro Bonnin (DS3 de la CGR), David Nalbandian (Ónix del Tango) y el uruguayo Rodrigo Zeballos (208 de su escuadra).

En la RC2A (MR Aspirados), Javier Castro buscará estirar su ventaja en el mando del certamen para llegar con tranquilidad a las dos fechas finales. Con el Audi A1 del RC Competición le lleva 45 unidades al escolta César Folledo (Gol del Castaño) y 63 a Tomás Maranzana (Clio del GP Motorsport), que viene de celebrar en Toledo. La novedad será el regreso de Federico Devoto (Palio del Agroservice Riestra/Hurlingham Competición), quien dominó en la Manzana y va por más.

La lucha en la RC2N se presenta bien cerrada. Tan apretada que entre el líder Agustín Elvira (Mitsubishi Evo IX del Schroeder) y su escolta Luis Arceluz (Evo X del QRT) hay solamente ¡un punto! de diferencia. Obviamente todas las miradas estarán depositadas en ese duelo entre el rionegrino y el pampeano, aunque tampoco habrá que dejar de prestar atención a lo que hagan Gerardo Klus y Ernesto Lord, quienes pretenden sumarse a la lucha por el cetro.

Dentro de la Junior Copa Elaion, Mariano Preto anhela cosechar su cuarto triunfo para seguir firme con el VW Gol del Boaglio y mantener a raya a sus rivales, en especial a la campeona Nadia Cutro (Toyota Etios), quien en su tierra buscará hacerse fuerte y descontar esos 56 puntos para meterle presión al fueguino. Medrano, Bilbao y Soria (que viene de obtener su primer éxito) completan el Top 5 en la tabla y saben que no les queda otra que achicar diferencias para mantener ilusiones.

En la Clase RC5, la brecha entre quienes pelean arriba también es grande. Es que el puntero Adrián Sánchez (Ford Ka del Pro Rally) aventaja por 54 puntos a Pablo Morán, quien obviamente no se dará por vencido. En tanto que Gastón Pasten, Martín Maisonnave (ganador en Toledo) y Damián Idañez quieren protagonizar el mejor cierre de año y no pierden las esperanzas de ir por el uno.

Mientras que en la Copa Senior (reservada para los pilotos de más de 55 años), por ahora la lucha es entre catamarqueños, ya que Antonio Prevedello (Mitsubishi Evo X/RC2N) supera por 19 puntos a Walter D´Agostini (Ford Ka/Junior). Pero Ricardo Collado (a 30 unidades), Jorge Fontana (a 82) y Raúl Racca (a 91) no piensan tirar la toalla.

Para tener en cuenta

Este jueves en la Unidad de Servicios Estratégicos de Río Uruguay Seguros, se realizó la Conferencia de Prensa y Presentación de la octava fecha, que contó con la presencia de dirigentes de la categoría, el Intendente José Lauritto, de Río Uruguay Seguros (Sponsor Oficial del Rally Argentino) y de los pilotos David Nalbandian, Alejandro Cancio, Nadia Cutro, Paulo Soria y Leandro Bonnin.

Este viernes, a partir de las 13, se disputará el shakedown en el Autódromo de Concepción del Uruguay; mientras que más tarde todo el colorido se desplegará en la Rampa de Largada, que estará en la Plaza Francisco Ramírez desde las 20.

Las posiciones

Así llegan en el Campeonato RC2 (MR Turbo): 1-Villagra 281 puntos; 2-Cancio, 257; 3-Díaz, 201; 4-Padilla, 192; 5-Baldoni, 154; 6-A. D´Agostini, 142; 7-Nalbandian, 105; 8-Álvarez Castellano, 95.

RC2A (MR Aspirados): 1-Castro, 286; 2-Folledo, 241; 3-Maranzana, 223; 4-Devoto, 137; 5-Bonnin, 54.

RC2N:1-Elvira 271; 2-Arceluz, 270; 3-Klus, 207; 4-Lord, 181; 5-Prevedello, 153.

Junior Copa Elaion: 1-Preto, 289; 2-Cutro, 230; 3-Medrano, 175; 4-Bilbao, 164; 5-Soria, 144.

RC5: 1-Sánchez, 265; 2-Morán, 211; 3-Pasten, 181; 4-Maisonnave, 174; 5-Idañez, 154.

Copa Senior:1-Prevedello, 237; 2-W. D’Agostini, 218; 3-Collado, 207; 4-Fontana, 155; 5-Racca, 146.

Leo Bonnin: “El objetivo es lograr nuestro primer podio”

En el llano entrerriano, en esos escenarios en los que comenzó su campaña deportiva dentro del rally, el uruguayense Leandro Bonnin quiere tener su actuación soñada en el Rally Argentino DIRECTV para cumplir alguna de las metas planteadas. Y por eso cuenta las horas para iniciar las actividades de la octava cita del calendario 2018.

“Estamos con muchísima ansiedad de que llegue la fecha de Entre Ríos. El equipo está trabajando para traer la mejor herramienta posible. Los caminos son muy conocidos para nosotros, pero a veces el abuso de confianza, la ansiedad o la presión que uno recibe por tener que buscar un buen resultado al ser local a veces te juega en contra. Sin embargo, la idea es tomar la carrera muy concentrados, no perder el foco y tratar de manejar la presión y la ansiedad para nuestro lado”, admitió el de Concepción del Uruguay, donde una vez más estará el epicentro de esta prueba.

El piloto que maneja un DS3 Maxi Rally Turbo atendido por la Compañía General de Rally viene de penar con algunos inconvenientes en el Rally de Toledo, donde finalizó séptimo dentro de la RC2 aunque se dio el gran gusto de sumar su primer éxito parcial al adjudicarse la PSE7 de esta cita cordobesa.

“El primer objetivo era ganar un tramo, el segundo sería un podio para después poder pensar en ganar alguna general. El próximo es poder subir al podio y por supuesto que la de Entre Ríos sería la fecha con la que más herramientas cuento para lograrlo”, indicó quien cuenta con Martín Baucero de navegante.

“La categoría carrera a carrera me sorprende cada vez más por el profesionalismo que tiene, lo rápido que van los rivales, pilotos que no se equivocan… Realmente estoy en una categoría muy difícil e ir logrando estos objetivos que me puse se me está haciendo complicado. Obtuve mi primer tramo después de casi un año de correr en el Argentino… eso habla de la paridad que existe. Pero el objetivo a seguir en Entre Ríos, como en las otras dos fechas que restan (Malargüe y el Gran Premio en Córdoba), es lograr nuestro primer podio en la clase mayor”, afirmó Bonnin.