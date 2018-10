Cerró la 9° edición del Programa Jóvenes por la Memoria

En el Salón de la Vieja Usina de Paraná, tuvo lugar el cierre del ciclo 2018 del Programa Jóvenes por la Memoria. La ministra de Gobierno, Rosario Romero, acompañó la jornada de la que participaron más de 50 escuelas de la Provincia.Más de 500 estudiantes y docentes de diferentes localidades de la Provincia pusieron en común las investigaciones que realizaron durante el año.

La Ministra felicitó por la organización del encuentro “sobre todo a docentes y estudiantes que hacen a la fuerza de este espacio de reflexión”, subrayó.

“Cada uno desde su mirada, expondrán algo que han aprendido por los docentes, la historia y el material consultado de algo que no vivieron pero que indirectamente las consecuencias de las historia reciente la Argentina las arrastra. Muchas veces con derechos todavía no desarrollados, otras veces con derechos obtenidos”, detalló durante el acto la ministra Romero.

En este sentido, remarcó: “tenemos la responsabilidad de ser promotores de obligaciones y vale este espacio de debate para incorporar la historia y aplicarla en la vida”.

La actividad tuvo como objetivo realizar una puesta en común de los diferentes trabajos de investigación realizados durante el año, y propiciar un encuentro de intercambio entre los diferentes grupos y la comunidad.

Los mismos se exponen en diversos dispositivos artísticos como teatro, audiovisual, mural, fotografía y música; los mismos son presentados en las salas del Instituto Audiovisual de Entre Ríos (IAER), Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), Escuela Moreno y la Vieja Usina de la ciudad de Paraná.

Al respecto, el Secretario de Justicia, Pablo Biaggini, destacó el funcionamiento del programa que “se ha sostenido a lo largo de los años, convirtiéndose en una política de Estado, reafirmada por el Gobernador Gustavo Bordet”.

Por su parte, el director de Educación de Adultos, Exequiel Coronoffo, trasmitió el saludo de la presidenta del CGE, Marta Irazábal de Landó y resaltó: “para nosotros es una política prioritaria jóvenes por la memoria, lo que ha sido arte y memoria en particular para la dirección de Jóvenes y Adultos este año y lo vamos a sostener con lo que tenemos y con lo que no tenemos”.

Coronoffo, agradeció el trabajo de los estudiantes quienes “pusieron mucho amor, decisión, porque la idea de pensar dos ejes como son como son democracia-dictadura y pensarlo desde la mirada de retomar las memorias locales nos incita muchas veces a pensar que ha pasado en cada uno de nuestros pueblos y cuando recorremos la provincia nos vamos dando cuenta que hay un montón de cuestiones que pasan y que por ahí no conocimos por estudiar lo general de la historia”.

“Jóvenes por la Memoria es un programa trinchera desde el que nos paramos para dar la pelea por la educación para la libertad, comprendiéndola como una herramienta transformadora de la realidad”, señaló el Subsecretario de Derechos Humanos, Matías Germano.

Participaron de la jornada junto a las Escuelas de los departamentos Diamante, Gualeguay, Gualeguaychú, Paraná, Concordia, San Salvador, La Paz, Concepción del Uruguay, Federal, Rosario del Tala; representantes de la Secretaría de Turismo y Cultura; representantes del Programa Educación, Derechos Humanos y Memoria Colectiva (CGE); representantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (Uader); Agmer y municipios.