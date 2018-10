CE 850: un campeón y uno por definir

Procar 1100 – Regresa al frente

El circuito corto de Concepción del Uruguay ofrece siempre emociones, en este caso Marcos Acosta que lejos había dejado el triunfo de la segunda fecha, logró volver al 1 con un auto contundente, trabajando tanto en la serie como en la final intercambiando la punta incontables veces con Ricardo Droqui, quien con problemas en su tren delantero se relegó al tercer puesto pero obtiene de manera anticipada el campeonato 2018 de la especialidad con un notable trabajo a lo largo del año. Su inmediato perseguidor, Cristian Conte tuvo una accidentada serie, en momentos que transitaba liderando un numeroso pelotón de autos queda cruzado y es impactado sufriendo serios daños pero recuperándose para la final donde también abandonó

Adrián Mario el campeón saliente reaparece en el podio recuperando su unidad y candidateandose para pelear por el subcampeonato.

Clase C

Boujón, Intratable

Las dos finales de Clase C, tuvieron en común la victoria de Axel Boujón, con un ritmo de vuelta que le alcanzó para mantener al margen al colonense Esteban Benitez que se conformó con el segundo puesto en plena lucha por el campeonato, no sin antes efectuar certeros sobrepasos. Alternaron en el tercer puesto de las dos finales Alexis dobler en la primera y Juan Martín Alliaud poniendo el único móvil de la marca Fiat en el podio, también avanzando en el pelotón y sobrepasando al paranaense Daniel Salvetti que posteriormente su auto se detenía metros antes del banderazo final.

Interesante duelo también desarrollaron Claudio Mariani y Maximiliano Rougier peleando en el grupo del medio

Sin campeón aún definido “la C” llegará a su carrera coronación para definirlo con jornada simple.