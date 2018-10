Caso Chaix: Torrán deberá estar detenido hasta el juicio oral



Así lo dispuso este martes la jueza de Garantías, doctora Melisa Ríos, en audiencia realizada en horas de la mañana, ante la presencia de la fiscal interviniente, doctora Albertina Chichi; los abogados querellantes, doctores Sebastián Arrechea y Francisco Martínez, así como el defensor particular, doctor José Esteban Ostolaza.

Como en las últimas audiencias, el acusado no estuvo presente, pero en esta oportunidad, tampoco se presentaron los padres del mismo, concurriendo familiares y amigos de la víctima Emiliano Chaix.

Durante la diligencia se escucharon nuevamente los alegatos de las partes, coincidiendo las Querellas con lo expresado por la representante del Ministerio Público Fiscal, que señaló que la situación del acusado no varió y que existen riesgos procesales, sobre todo el de entorpecimiento, ya que hay testigos que temen declarar en caso de soltura y como ocurre en estos casos, las declaraciones vertidas en sede Fiscal, deben ser ratificadas en juicio oral para convertirse en prueba definitiva, por lo que la libertad de Torrán, a criterio de los acusadores, pondría en riesgo a los testigos.

También los acusadores recordaron los incidentes que el imputado protagonizó en la Comisaría Primera y los intentos de engaño a la Justicia, cuando escribió una carta con tinte suicida, lo que finalmente se confirmó que era un artilugio para lograr su libertad.

Por su parte, el doctor Ostolaza no dudó en resaltar, como viene haciendo desde el comienzo de la IPP, que su cliente no debe estar en esa condición, ya que se estaría aplicando un adelanto de pena, cuando en realidad Torrán podría recibir una condena de cumplimiento condicional, recalcando que debería llegar a juicio en libertad, o en su defecto bajo una medida de prisión domiciliaria.

Ostolaza aseguró que no hay riesgos procesales y denunció que una de las testigos del caso (conductora de un vehículo que iba detrás de Torrán al momento del accidente), fue obligada a declarar que temía al acusado, lo que habría sido generado por el doctor Francisco Martínez, que la llevó a realizar el falso testimonio.

El defensor dijo claramente que presentaría una denuncia contra su colega, lo que daría inicio a una causa penal por la instigación a esa conducta de la testigo.

El doctor Martínez intentó refutar los dichos de Ostolaza, pero la jueza de Garantías no lo permitió, ya que se desvirtuaría el propósito de la audiencia, señalando que ese tema se deberá solucionar con una denuncia o en el juicio oral.

El defensor particular sostuvo que no se escuchan sus alegatos y no se leen sus presentaciones, alegando la existencia de la injusticia en la Justicia, al menos en el presente caso y al finalizar la audiencia, adelantó que apelaría ante la Cámara de Concepción del Uruguay.

La doctora Ríos, realizó un pormenorizado análisis de lo expuesto por las partes, llegando a la conclusión de que se dan las condiciones para mantener a Emiliano Torrán bajo la medida de prisión preventiva por el plazo de 60 días o hasta el inicio del juicio oral, teniendo en cuenta la proximidad de la llegada de la etapa intermedia y la elevación a la Cámara, por lo que el acusado deberá continuar alojado en la UP4 de Concepción del Uruguay.