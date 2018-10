Avanza rápidamente la construcción de rampas en la calle 9 de Julio

Lleva el 63% de avance de obra la construcción de 115 rampas para accesibilizar todas las esquinas de calle 9 de Julio, desde Nunca Más hasta que finaliza en la avenida Paysandú. La obra es financiada en un 50% por la Municipalidad y el resto por Río Uruguay Seguros, a través de su perfil de Responsabilidad Social Empresaria.

Los trabajos fueron recorridos este jueves por el intendente, José Lauritto, junto al presidente de Río Uruguay, Juan Carlos Lucio Godoy; demás integrantes de la cooperativa y los responsables de la Dirección para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, María Rosa Pinget y Ángel Salamonini y de la Coordinación de Planeamiento municipal, a cargo de Hernán Molina.

El valor del compromiso privado local

Lauritto destacó el alto compromiso que, una vez más, demuestra Río Uruguay con Concepción del Uruguay, en este caso mediante un compromiso asumido en 2015 durante el Congreso de Educación. “Esto es una deuda con la comunidad y agradecemos que la cooperativa nos permita realizar no sólo la obra sino fomentar la concientización. No es común que una empresa de una ciudad esté tan vinculada no sólo con su Responsabilidad Social Empresaria sino con el aporte, es decir no hacerse el distraído, a diferencia de otras empresas que están en la ciudad pero no son de acá y ni les conocemos las caras”, expresó el Intendente.

Godoy adhirió en este sentido y consideró que “pareciera a veces que los inversores de afuera van a resolver los problemas de la vida económica de una región o una sociedad, y resulta que los que terminamos resolviéndolos somos los mismos del pueblo que tenemos que seguir viviendo acá o en el país”.

La obra

El ingeniero Mario Larrosa, de la empresa AFLA SA, informó que hasta el momento fueron construidas 69 rampas y otras están en etapa de terminación. Se trata de “una platea de hormigón accesible en pendiente, de 15 centímetros de espesor, con malla y superficie antideslizante. Estamos en un 63 % de avance de obra. Se vienen cubriendo los plazos estimados, el plazo es de 7 meses, en enero deberíamos estar terminando la obra en avenida Paysandú”. Actualmente se inicia la etapa de demolición en 9 de Julio y Supremo Entrerriano.

La directora para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, María Rosa Pinget, destacó que “la gente ya está utilizando el trayecto de rampas que está terminado, es muy importante que la calle principal tenga este sistema de accesibilidad universal, que es el correspondiente”.