Vasectomía, entre la ignorancia, la cultura y los mitos

La anticoncepción masculina es reducida y menospreciada por varios aspectos ajenos a la realidad, a saber:

1, la mayoría de los hombres ignoran cómo es la cirugía, cuáles son sus efectos secundarios, y cómo será la vida sexual después de ella, y tienen miedo al dolor.

2, desde miles de años la cultura machista impone un sesgo de debilidad o menosprecio al hombre infértil; si bien esto no se dice a viva voz, hasta en la intimidad del consultorio a muchos hombres les cuesta decir que lo son, y deberían ver muchas reacciones de varones a los que luego de un realizar un espermograma (análisis del semen) les debo comunicar que son infértiles, aun cuando mantienen relaciones sexuales con toda normalidad y placer.

3, existen varios mitos respecto de lo que pasa luego de la vasectomía; el más comentado fue en un tiempo que se favorecía el cáncer de próstata…, lo que constituye una vaguedad por no decir una mentira, ya que nada lo funda; también que se piensa tiene menos potencia sexual.., otra falsedad absoluta ya que no se toca la producción de Testosterona ni de ninguna hormona relacionada a la función sexual; y que no se eyacula igual que antes…, tema importante para los hombres jóvenes principalmente, que valoran el bolo eyaculatorio como un trofeo erótico, ya que lo que no se eyaculará son espermatozoides, y el principal volumen del eyaculado está constituido por fluidos prostáticos y seminales y no por espermios.

En fin, como siempre digo cuando hablo de temas relacionados con la sexualidad, lo que falta es EDUCACIÓN. Si estos tres temas se trataran con los niños y niñas desde adolescentes, en algunos años tendremos otros números en planificación familiar (y en Salud Sexual). En tanto hablar de eyaculación siga siendo “vergüenza”, seguiremos teniendo hombres enfermos de un machismo falso que no acompaña el devenir de los tiempos, y mujeres que seguirán arriesgando su salud con cirugías y abortos que podrían ser evitados.

La Cirugía de Interrupción de la Fertilidad: Vasectomía

El procedimiento que se practica para la interrupción de la eyaculación de espermatozoides, es una cirugía simple de bajo riesgo, que en ocasiones y dependiendo del paciente, se puede realizar con anestesia local y de modo ambulatorio, lo que significa que el paciente puede irse porsus propios medios terminado el procedimiento.

La misma consiste en un corte pequeño (0,5cms) en la raíz del Escroto a cada lado del Pene. A través de esa incisión se expone el conducto que “transporta” los espermatozoides, se corta un trocito del mismo, y se colocan dos ligaduras (nudos) en los extremos cortados. También se refuerza con un toque de electrobisturí, lo que coagula y cierra los extremos del conducto que se puede asemejar con un “tubito” similar a un cable.

Luego, se cierran esos dos pequeños cortes con un punto muy pequeño y sutil, que se reabsorberá solo sin posteriores curaciones, a menos que se presente algún tipo de complicación que son muy raras.

Qué puede pasar luego de una Vasectomía?

Respecto de la cirugía, las complicaciones son las de cualquier procedimiento quirúrgico, como inflamación, infección (raro), o tumefacción del testículo que puede producir dolor tolerable por unos días, que se soluciona con analgésicos comunes.

En cuanto a la funcionalidad y lo que se siente, nada extraño ocurre. Las relaciones serán absolutamente normales.

Precaución:

Se debe hacer un control de espermograma a los 30 días para evaluar la presencia de espermatozoides. Si hubiera espermios en el análisis, se repetirá el mismo a los 30 días. En tanto, se deberá usar preservativo o protección anticonceptiva por parte de la mujer hasta tener seguridad de que no hay más espermatozoides en el análisis.

Comentario:

La ley que permite la Vasectomía y obliga a las instituciones oficiales a realizarla en forma gratuita está vigente. Las obras sociales y prepagas, las cubren regularmente. FALTA, una campaña educativa que forma parte de la ESI, Educacion Sexual Integral, para que esta práctica de planificación familiar tome auge, evitándose así embarazos no deseados, cirugías abdominales de las mujeres para ligarse las trompas, y permitir que muchas parejas que deciden no tener más hijos puedan disfrutar del placer de la relación sexual sin preocupaciones.

Marcelo Lemus/ Médico Urólogo – Sexólogo Clínico

MP 6642 – Concepción del Uruguay // Colón