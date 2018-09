Solanas a Frigerio: “Este presupuesto es el fracaso de la política económica de su gobierno”

En el marco de la reunión de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, para analizar el proyecto de Presupuesto 2019 el legislador de Entre Ríos, Julio Rodolfo Solanas (FpV), le realizó gran cantidad de preguntas al funcionario y le cuestionó que “si el Presupuesto habla de ajuste y de mayor endeudamiento es porque se ha fracasado”.

Ante la presencia este miércoles del ministro Frigerio en la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Julio Solanas le realizó una extensa serie de preguntas en relación al proyecto de Presupuesto 2019 y le advirtió al funcionario nacional: “No encontré ningún ciudadano que no me dijera que es un Presupuesto de ajuste y de endeudamiento, y esto lo dicen los ciudadanos de a pie que conocen claramente lo que les toca vivir. Por eso no hay duda que este Presupuesto es un fracaso de su gobierno porque si habla de ajuste y de mayor endeudamiento es porque se ha fracasado”.

Seguidamente, le preguntó “si el Presupuesto tiene contemplado un monto para indemnizaciones ante despidos del sector público” y “si intenta quitar la exención impositiva que tenían las cooperativas y mutuales”.

Jardines Maternales: “¿Porque las obras quedaron inconclusas?”

Ante esta temática, Solanas afirmó: “El Presidente de la República con buen tino manifestó que se iban a hacer 3.000 jardines maternales en la Argentina, y para muchos de ellos hubo una licitación pública y una UTE que la ganó para promover la construcción de jardines maternales en Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe”.

“En Entre Ríos se comenzaron las obras pero hace un tiempo la UTE se fue y las mismas quedaron inconclusas. ¿Puede contestarme porqué quedaron inconclusas?”, le inquirió.

Viviendas: “No hay viviendas nuevas en Entre Ríos”

Por otra parte, Solanas le enrostró a Frigerio que “conoce a la provincia porque usted vive en Entre Ríos” y le pidió saber “qué evaluación tiene el gobierno al que usted pertenece de los institutos de la vivienda y del plan Fonavi, porque hay mucho temor de que este segmento que antes iba a lo social hoy pudiera ir a los bancos, quienes darían los préstamos para construir esas viviendas que son absolutamente sociales y que además están inspiradas en el derecho constitucional a la vivienda”.

En el mismo sentido, planteó “lo que le correspondería a la provincia de Entre Ríos con respecto a viviendas, donde hay una diferencia de 77 millones de pesos de un año a otro” y le hizo saber a Frigerio que “en 2018 prácticamente se están subejecutando casi todos los presupuestos porque se votó con una inflación inspirada en un 11 por ciento, a los dos días los ministros dijeron que era el 15 por ciento, hoy está casi en el 30 por ciento y se presume que para diciembre va a llegar al 42 por ciento”.

Ante ello, reclamó que “si tenemos casi los mismos dineros para el año que transcurre y para el que viene, quiero saber cuál es el plan de viviendas para la provincia de Ente Ríos porque, según tengo entendido, las viviendas que ustedes inauguraron junto al gobernador Bordet son de la gestión anterior y no hay viviendas nuevas en Entre Ríos”.

Impuesto a las Ganancias: “Macri no cumplió”

En tanto, Solanas le cuestionó a Frigerio que “el Presidente Macri había prometido que en su gobierno los trabajadores no iban a pagar Impuesto a las Ganancias pero lo cierto es que, según un informe de la AFIP en mayo de 2015 en relación de dependencia pagaban el impuesto 1.050.482 ciudadanos y en mayo de 2018 lo pagan 1.725.476 ciudadanos, y también los jubilados que en mayo de 2015 eran 119.527 y en mayo de 2018 son 306.687, es decir que es una cuestión que el Presidente Macri no cumplió”.

Obras inconclusas

En otro orden, el diputado entrerriano le planteó a Frigerio sus interrogantes respecto “del nuevo enlace físico Paraná – Santa Fe, obra que compartimos pero no compartimos el lugar donde se emplazará” y le consultó “cómo va a garantizar el Poder Ejecutivo Nacional el financiamiento de este sistema PPP (de Participación Público Privada) que ha sido puesto en jaque con una caída de más del 60 por ciento en la inversión estatal en obra pública y una inflación del 40 por ciento”.

Y también le planteó: “Hace algunos días usted le manifestó al gobernador de Mendoza que ninguna obra comenzada en Argentina iba a quedar inconclusa lo cual me parece muy atinado, pero quiero plantearle una sola obra de Concepción del Uruguay, que es la Defensa Norte en la desembocadura del Arroyo El Gato que había sido comenzada con una inversión de más de 200 millones de pesos y hoy se desmanteló el obrador y se dejó no solamente inconclusa sino que el adjudicatario abandonó esta obra tan importante que estaba en un grado de avance importante”.

Subsidios: “Abogo para que no se quiten y se tome con responsabilidad”

Además, Solanas le recordó al ministro del Interior que “el subsidio al transporte va destinado a los sectores más vulnerables de la sociedad, a los trabajadores, los estudiantes, los ciudadanos con discapacidad, y por eso me manifiesto en contra de quitar estos subsidios y tirarle todo el fardo a las provincias y los municipios, porque si bien tiene un costo para la Nación esto tiene un enorme componente social del que la Nación no se puede desembarazar”.

“Por eso abogo decididamente para que no se quiten estos subsidios y sean la palanca para no generar mayor vulnerabilidad en aquellos que ni siquiera tienen para pagar el transporte público. Pido que se tome esto con total responsabilidad y no solamente pienso en las empresas que se pueden perjudicar sino en el usuario más vulnerable”, sentenció.

Fondo Federal Solidario: “Se falta a la verdad”

Asimismo, el legislador sostuvo que “en Entre Ríos se está informando mal con respecto al Fondo Solidario de la Soja porque se dice que hubo una compensación y en realidad no la hubo. Se falta a la verdad con eso porque en realidad los 4.300 millones se van a distribuir en cuatro meses, hasta diciembre, y después el decreto queda sin efecto”.

“Yo fui intendente y sé lo que lograban los intendentes con esos recursos tan importantes que tal vez no es la gran obra maravillosa, sino que son las cuestiones sencillas de los pueblos, como la ampliación del agua potable o la ampliación de la red de cloacas”, describió.

Ante esto, le reclamó a Frigerio que “su gobierno tiene que rever esta situación porque el decreto de 2009 tiene un principio absolutamente federal, que debate la historia de los recursos de las exportaciones de Argentina al que suscribimos y defendemos, y lo insto como ministro del Interior a que también lo defienda”.

“La frivolidad y la falta de austeridad no es un buen mensaje. El pueblo está sufriendo”

Para finalizar, Solanas le enrostró a Frigerio que “en el gobierno hablan de austeridad, pero en Jefatura de Gabinete para Prensa y difusión de actos de gobierno: de 2.396 millones de pesos se subió a 3.034 millones de pesos, lo que implican 637 millones más para prensa y difusión de los actos de gobierno”. “Es una vergüenza que se le quiten recursos a los municipios y se engrosen casi 700 millones de pesos para pagar prensa y difusión del gobierno. Eso no es austeridad”, manifestó indignado.

En ese marco, lamentó que “la inflación está costando los intereses de los trabajadores y asalariados de Argentina, y ha pauperizado decididamente el salario” y por eso afirmó: “cuando faltan platos de comida en la mesa de los argentinos no es bueno que demos una imagen de frivolidad bailando y entregando nuestro patrimonio a organismos externos de crédito. No es un buen mensaje. La falta de austeridad y la frivolidad no son un buen mensaje”.

“Mis palabras no son de chicanas, expresan mi preocupación por un pueblo que está sufriendo, que tiene enormes dificultades para llegar a fin de mes y porque se ha pauperizado a las pymes y pequeñas empresas que han cerrado. No es defender obstinadamente que hay un solo camino, hay otros caminos que hay que recorrer”, concluyó el diputado entrerriano.