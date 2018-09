Incendio del comedor: El propietario se vio sorprendido por el siniestro que se habría generado por falla eléctrica

Tal como lo adelantara 03442, un incendio de proporciones provocó este martes por la mañana, serios daños materiales en el Comedor La Gata Alegría, ubicado sobre calles Doctor Scelzi y Rocamora, a metros de la Terminal.

Tras el siniestro, estuvimos en el lugar y dialogamos con Eduardo Guiffrey, dueño del comedor, quien contó que “A la 8 de la mañana fui a la mutual y luego me fui a comprar carne que traje y la dejé sobre el freezer, para luego tomar un té. Después me fui a buscar el pan y a la verdulería, como hago generalmente y alrededor de las 9:30 me mandan un mensaje avisándome que se estaba prendiendo fuego el negocio, por lo que dejé todo y vine inmediatamente. Cuando llegué, no podía creer lo que estaba sucediendo”.

Guiffrey dijo que hace 21 años que está en ese mismo local y que tiene 40 años de oficio en gastronomía, por lo que lo sucedido lo sorprendió de gran manera.

“No entiendo lo que pasó y quedé verdaderamente shockeado. Me llama la atención el cómo pudo ocurrir esto. Estoy seguro de no haber dejado nada prendido, ya que es una costumbre después de tantos años. No soy un improvisado en la profesión. Lo bueno fue que saltó la térmica y se cortó el gas enseguida. Se quemaron una bolsa de pan, aceite de la fritadora y se produjeron dalos en mampostería. El fuego y el humo afectó parte del comedor, pero afortunadamente fue controlado”, explicó el comerciante.

El dueño del comedor no salía de su asombro y señaló que cuenta con seguro, el cual es obligatorio para tener este tipo de comercios, pero deberá esperar los resultados periciales.

Mientras estábamos en el lugar, hizo su arribo el perito en siniestros, que inmediatamente puso manos a la obra para establecer los motivos del suceso.

Con el correr de las horas 03442 pudo saber de manera extraoficial, que el incendio se habría originado con un problema eléctrico, desconociéndose en qué sector o elemento del inmueble se produjo.