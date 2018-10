El Lobo sin gol y con derrota

Gimnasia de Concepción dejó el invicto ayer al caer en su cancha 1 a 0 ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, por la quinta fecha del Federal A de fútbol. Franco Olego, en la segunda parte, marcó el gol de la victoria para la visita, que sufrió la expulsión de Cartechini. El Lobo uruguayense visitará, el sábado desde las 19, a Sportivo Las Parejas, por la sexta fecha.

Contra todos los pronósticos, el granate ganó por primera vez en la cancha de Gimnasia y dejó al puntero sin invicto En el partido no la pasó bien, Brian Olivera fue la gran figura de la jornada atajando cuatro mano a mano, pero Olego no desaprovechó la suya a los 8 del segundo tiempo para que el conjunto de Héctor Storti consiga su primer triunfo en esta temporada. Juan Cruz Cartechini se fue expulsado cuatro minutos más tarde. Gimnasia malogró cinco chances claras de gol y tuvo en Luciano leguizamón a su mejor figura.

Gimnasia (0): Crussat; López (Ferreyra), Bernay, Benítez, Lazza (Músico); M. Rodríguez, Vercellino (G. Rodríguez); F. González, Leguizamón, Fornillo; Perassi. DT: Norberto Acosta

Defensores (1): Olivera; Ruben, Scolari, Pierce, Campolongo; Cartechini, Iuvale, Serrano; Boreán (F. Coronel), Olego (Aguilar), J. Fernández (E. Franco). DT: Héctor Storti.

Arbitro: César Ceballo (Córdoba)

Incidencias: ST, 12´expulsado Cartechini (D)

Resultados 5° fecha: At. Paraná 1 DEPRO 1; Douglas Haig 1 Unión 1; Camioneros 0 Sportivo Las Parejas 0. Libre: Juventud Unida.

Posiciones: Gimnasia 10, Unión 10, Douglas 6, DEPRO 6, Sportivo 5, Defensores 4, Camioneros 4, At. Paraná 3, Juventud Unida 2 puntos.

Próxima fecha: Defensores vs. At. Paraná; Unión vs. Juventud Unida; DEPRO vs. Douglas Haig; Sportivo vs. Gimnasia. Libre: Camioneros.