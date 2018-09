Día mundial del Turismo

Desde “Uruguay se puede” como una agrupación autónoma dentro de Cambiemos, consideran el turismo una fuente crucial de trabajo y de progreso de la ciudad.

“Queremos proponer a las fuerzas políticas y de gestión que tomemos esta bandera como una política común de estado. Que aunque asuma quien la sociedad elija, debemos incentivar el turismo como fuente de progreso de una economía local cuyo presupuesto no solo que es muy bajo sino que además las áreas deberían a nuestro entender separarse para que cada cual fije su agenda (cultura turismo y deporte)”.

Nuestras propuestas son solo en turismo:

• Lograr nuevamente Las mejores playas del País. Con una política Turística que de confianza y seguridad. Uniendo a todos (inversores, gastronómicos, comerciantes, artesanos, universidades, etc.) y con una visión de ciudad limpia.

• Dar desde el Área de Prensa y Difusión las acciones tendientes a una mejora de los espacios culturales, turísticos e históricos de nuestra ciudad.-

• Señalizar más para informar al turista sobre nuestros ríos y playas, visibilizar la oficina de turismo (podría funcionar en el Hotel de la Terminal) y digital. Marcar más nuestro perfil turístico.-

• Re funcionalización de las costaneras de la ciudad como centro de paseo de nuestros ciudadanos.-

• Cuidar y brindar seguridad del espacio público, arreglar todas las plazas de la ciudad como punto de reunión familiar. Analizar para esos lugares: wi fi libre, habilitar.-

• Revertir la contaminación de las playas controlando y sancionando a los que dañen los efluentes cercanos.-

• Reactivar un tren turístico que recorra Desde Concepción del Uruguay al Palacio San José.-

¿COMO LO HAREMOS? ACTUALMENTE EN LA GESTION MUNICIPAL TENEMOS LOS RRHH SUFICIENTES: (20 Banco Pelay, 16+12+2+9 Turismo e Informes, 13 Museos, 13 Sec. Cultura Turismo y Deporte, 10+9+8+2 deportes, 9 Itape, 8 paso Vera, 10+3 Cultura, 5 Isla Puerto, 5+2 Auditorio Scelzi e Illia, 6 Casa de Urquiza, 9 Otros). TOTAL PARA 3 AREAS: 171 EMPLEADOS

NO TENEMOS UN PRESUPUESTO EN TURISMO ADECUADO PARA CRECER, CREEMOS QUE PUEDE AUMENTARSE DADO QUE SIENDO UNA SECRETARIA TAN IMPORTANTE CON 171 EMPLEADOS A CARGO (80 PLANTA, 6 POLITICOS Y 85 CONTRATADOS) SOLO DISPONEMOS PARA TRES AREAS (CULTURA, TURISMO Y DEPORTES) DURANTE TODO EL 2018 APENAS 1 MILLON DE PESOS PARA BIENES DE CONSUMO Y 3 MILLONES APROXIMADAMENTE PARA SERVICIOS. CONSIDERAMOS QUE UNA POLITICA TURISTICA NO PUEDE IMPLEMENTARSE CON APENAS EL 0,5% DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL (QUE ANDA POR LOS 766 MILLONES PARA ESTE 2018). SI REALMENTE QUEREMOS INSERCION Y TURISTAS EN CONCEPCION DEL URUGUAY DEBEMOS INVERTIR MAS EN MARKETING, PRESENCIA EN LAS FERIAS, LIMPIAR NUESTRA CIUDAD, ARREGLAR EL PROBLEMA AMBIENTAL QUE GENERAN LOS FRIGORIFICOS Y LA BASURA MAL GESTIONADA, INSTALAR CULTURALMENTE ESTA POLITICA EN LOS URUGUAYENSES. ATRAIGAMOS TURISTAS QUE DESPUES HABLEN BIEN DE NUESTRAS VIRTUDES (PLAYAS, ISLAS, ESPACIOS VERDES, BASILICA, HISTORIA, FECHAS DE RALLY, AUTODROMO, CARNAVALES, ETC.) TENEMOS TANTO PARA MOSTRAR QUE EL PRESUPUESTO MUNICIPAL ES MUY EXIGUO PARA HACER FRENTE Y DAR MEJOR APROVECHAMIENTO A NUESTROS 171 EMPLEADOS MUNICIPALES.