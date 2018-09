Causa Catalina De Gracia: La Justicia espera obtener una ampliación de pericas y así determinar las imputaciones

La causa que lleva adelante la doctora Gabriela Seró, relacionada a la muerte de la niña Catalina De Gracias, ocurrida el 18 de noviembre de 2017, mientras se encontraba internada en el hospital Justo José de Urquiza, está demorada a la espera de una ampliación de pericas.

Según pudo establecer 03442, la Fiscalía (ante las pericias recibidas desde Paraná) considera necesario un detalle más pormenorizado y solicitó una ampliación, comunicando esta determinación tanto a los abogados representantes de los facultativos involucrados, como a la Querella que representa a los padres de la malograda niña.

Por el caso, existen actualmente cinco profesionales involucrados, a los que se les comunicó que nombraran abogados representantes, pero que hasta el momento no están imputados, ya que la Fiscalía espera una mayor información pericial para establecer si hubo responsabilidades y quienes pueden ser los responsables, ya que por el momento se los nombra en el caso dado que figuran en esos días en libros de guardia e historia clínica de la niña, identidad que este SITIO preserva hasta tanto no exista una imputación concreta, ya que la parte damnificada no realizó acusación directa contra ningún médico.

Requerimiento a las partes

La fiscal habría solicitado que las partes presenten sus pedidos de ampliación de pericias, contando en estos momentos con la solicitud del Ministerio Público y la los abogados que representan a los profesionales, pero a la fecha, estaría faltando lo que solicitaría la Querella.

El Ministerio Público, en relación a la causa, confirmó a 03442 que se está trabajando en la ampliación de los puntos de pericias, ya que hubo coincidencia de las partes en que es necesaria una ampliación, para determinar las diferentes intervenciones de los profesionales en la intervención de Catalina, para establecer quien cumplió o no cumplió, o faltó de cumplir con las obligaciones a su cargo en la situación de Catalina.

Con los resultados de la ampliación sobre los estudios practicados, la fiscal interviniente podrá determinar si hay elementos para acusar y sobre cual o cuales profesionales se iniciará la imputación respectiva.

Marcha por Catalina

Más allá de la instancia legal, los padres de Catalina De Gracia, Cristian De Gracia y Florencia Caminos, se comunicaron con 03442 para contar su preocupación y ansiedad por esta espera que ya lleva casi un año y por esta razón confirmaron que el jueves 4 de octubre, a las 20 horas, realizarán una nueva marcha pidiendo justicia e invitando a la comunidad a sumarse, para acompañarlos en una vuelta en torno al perímetro de Plaza General Francisco Ramírez.