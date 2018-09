Buscan llegar a un nuevo juicio: Familiares de Gisela López y su abogado querellante se reunieron con el Procurador General

Los familiares de la malograda joven, desaparecida el 22 de abril de 2016 y hallada asesinada en El Bajo de Santa Elena a 168 metros de su casa, el 10 de mayo de ese año, consideran que existen elementos para que se haga cuento antes un nuevo juicio, razón por la cual designaron como abogado querellante el uruguayense, doctor Ernesto Figún y se reunieron el lunes con el Procurador General, doctor Jorge Amilcar García.

De nuevo en su estudio, el doctor Figún dialogó con 03442, señalando que concurrieron a ver al representante del Ministerio Público con la madre de la muchacha y un hermano (Gabriela Monzón y Gabriel López).

El letrado recalcó que la absolución de los tres acusados en el juicio, fue apelada por la Fiscalía, y tras estudiar el caso, ese fallo fue anulado y se dispuso que Matías Vega, Mario Saucedo y Elvio Saucedo, deberían ser llevado a un nuevo juicio.

Este revés legal, generó la reacción de la Defensa que apeló ante el Superior Tribunal de Justicia y la Sala Penal del Superior, en una votación dividida, hizo lugar a esa queja y ahora deberá escuchar a los imputados y su Defensa, por lo que se deberá aguardar este paso fundamental.

Figún señaló que “Nosotros consideramos que están los elementos para que se haga un nuevo juicio, lo que se refleja en el extenso fallo de casación, donde son contundentes las definiciones, los argumentos y considerandos. En el mismo se dispone que se deben llamar a nuevas testimoniales, realizarse nuevas pericias, tomar en cuenta elementos que fueron pasados por alto y que hay apreciaciones personales que se deben fundamentar”

“Pretendemos se haga un nuevo juicio y que este terrible caso de femicidio no quede impune como han quedado otros casos en la provincia. Es necesario que se realice un juicio que sea válido y de esa manera se determine si son o no inocentes. Estamos confiados que tendremos la oportunidad. Puede ocurrir que no se haga un nuevo juicio y confirmar el primer fallo, con lo cual los imputados quedarán absueltos; o también que se haga lugar a la casación y designar un nuevo Tribunal para llevar a cabo una nueva casación que dictamine si se debe hacer un nuevo juicio o no”.

Finalizando el abogado recalcó a 03442 que si no se resuelve favorablemente para la parte acusadora, recurrirán a otras instancias superiores, como ser a la Nación u Organismos Internacionales.