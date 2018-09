Asamblea Ciudadana Ambiental alerta por la extracción y venta de arena con destino a Vaca Muerta

Desde la Asamblea Ciudadana Ambiental, Concepción del Uruguay, elevaron un pedido de acceso a la información pública con respecto a la extracción y venta de arena con destino a Vaca Muerta, para la explotación con el SISTEMA NO CONVENCIONAL FRACKING, al que la provincia por ley ha prohibido. Sin dudas que reclamamos, a partir de los muchos -y muy ciertos- fundamentos, un grado de coherencia que nos permita decir con autoridad que no queremos que se haga más daño al ambiente -IRREPARABLE- en ninguna provincia Argentina y tampoco en América Latina. No por nada se ha prohibido en varios países, que han probado en sus propio suelo el tremendo daño que ocasiona dicha exploración y explotación.

a la vez que le recordamos a las autoridades transitorias que son bienes que pertenecen a los habitantes de la provincia, que el explotar y venderlo requiere un procedimiento inequívoco; y por último que NO SON BIENES RENOVABLES , por lo que su explotación indiscriminada, traerá -indefectiblemente- serios perjuicio a los entrerrianos. Por todo lo expuesto, debidamente redactado en senda nota por el abogado patrocinante, Dr. Osvaldo Fernandez,

solicitamos se suspenda inmediatamente la venta de arena de las canteras (médanos) de Campichuelo, en el departamento Uruguay, provincia de Entre Ríos. Cordialmente ACA CdelU firman: Guillermo Vazquez y Daniel Ballester