Villaguay: El Museo reabrió sus puertas renovado; se habilitaron las obras de puesta en valor del edificio

Con un acto desarrollado anoche, quedaron habilitadas las obras de puesta en valor del edificio del Museo Histórico Municipal, ubicado en la esquina de Saavedra y Hermelo de nuestra ciudad, donde mediante una inversión conjunta entre los gobiernos nacional y local se realizaron importantes refacciones.

La intendente Claudia Monjo, la directora del Museo, Lucía Beltrame, y el recopilador e historiador local Raúl Jaluf fueron los encargados de cortar las cintas y dejar formalmente inaugurados los trabajos, que demandaron una inversión de 985.252 pesos.

El financiamiento fue obtenido mediante gestiones que realizó el ex ministro de Turismo Adrián Fuertes ante el Ministerio de Turismo de la nación, que aportó una parte de los fondos necesarios para encarar la puesta en valor.

Tras el corte de cintas, la intendente Claudia Monjo señaló que “la obra tiene que ver con la revalorización que la Sociedad tiene que hacerle a estos lugares” y destacó el trabajo de “mucha gente” en la concreción del proyecto: “fue importante la gestión del ex ministro de Turismo pero también la tarea del equipo de arquitectas del área de Estudios y Proyectos de la municipalidad, que armaron el proyecto junto a Lucía y con el aporte de Jaluf”.

La presidente municipal celebró que “hoy estemos acá viendo esta esquina iluminada, realmente hermosa, para orgullo y alegría de todos los villaguayenses”.

Finalmente, opinó que “un museo es cultura, es arte y también tiene que ver con el aporte no solo municipal sino de los privados que nos permiten resguardar sus donaciones, su propia historia”

“Esto es nuestra historia y es importante no olvidar nuestras raíces. Eso es el Museo. Tenemos que aprovecharlo y disfrutarlo para que tanto nosotros como nuestros hijos no pierdan esas raíces y conozcan de dónde vienen”, concluyó.

“COMO UNA ABUELA”

Previamente, Raúl Jaluf destacó la importancia de las obras y enfatizó que “recuperar un espacio de nuestra historia debe ser una de las cosas más gratas que puede haber”.

“Si uno camina el Museo se encuentra con los sueños y toda la contribución que hicieron los inmigrantes, los habitantes originarios, recorrer los salones del Museo es como caminar un poquito en el tiempo”, indicó.

Luego, apeló a una frase del desaparecido poeta villaguayense Juan Carlos “Gallina” Alsina para resaltar la importancia de la función de un museo.

“El Gallina Alsina decía que una abuela es como un puente con lo que no hemos conocido. Y la función del museo es parecida: contarle a la gente todo aquello que no han conocido. Más en una cultura como la nuestra, que muchas veces a los abuelos no los tenemos en cuenta y no los consultamos para una cantidad de cosas que nos podrían facilitar el camino”, subrayó.

Opinó que “un museo es un espacio donde se conserva, estudia, aprende y difunde el patrimonio”. Y enfatizó que por ese motivo, “no solamente tenemos que trabajar pensando en los turistas, sino apuntar a los chicos de primaria y secundaria, porque el Museo tiene una importante función en la educación”.

Por otra parte, recordó que la decisión de poner en marcha la institución fue impulsada por Miguel Ángel Amoroto y Nicolás Fabricius (este último se convertiría en el primer director). Asimismo, mencionó que fue la gestión del ex intendente Isidoro Redruello la que tomó la decisión de adquirir el inmueble donde hoy funciona, “valioso en términos económicos pero sobre todo por su historia”.

Asimismo, Jaluf destacó la gestión del ex ministro de Turismo Adrián Fuertes para lograr la obtención del financiamiento nacional para las obras. “Con Adrián nos conocemos desde hace muchos años y hemos tenido diferencias y coincidencias. Pero siempre hemos tenido un diálogo. Y si hay algo en lo que no se le puede restar méritos es el poder de gestión que siempre ha tenido. Nunca hubo puertas cerradas para él, porque insiste e insiste hasta que las abren”, resaltó.

“Hoy estamos disfrutando de estas mejoras, gracias a la gestión y también gracias al importante aporte económico que realizó el municipio y a toda la gente que trabajó en esto, que realmente es maravilloso”, concluyó.

LAS OBRAS

Los trabajos incluyeron la provisión y colocación de recubrimiento plástico exterior en las fachadas sobre calle Hermelo y Saavedra, pintura en todas las aberturas y rejas del museo y pintura interior al látex en todos los locales, áreas de servicio y salas de exposición.

Además, se removió el techo de tejuelas y se efectuó su reconstrucción en las salas de archivo, salas Belga y sala de esquina. También se realizó la reparación e impermeabilización de la terraza que comunica los sanitarios con el salón principal del Museo, adonde además se efectuó la impermeabilización de la losa que lo recubre.

Asimismo, se efectuó el reemplazo de las ventanas en Sala de Música de Planta Alta y reparación de una abertura en sala de planta baja, al tiempo que se efectuaron reparaciones en el sector de la escalera de caracol, incluyendo una nueva reja a modo de seguridad, ya que se levantó el cielorraso que cerraba esta escalera originalmente.

En otro plano, se reacondicionó toda la instalación eléctrica del museo y se agregó accesibilidad a las diferentes salas de la planta bajar del museo, a través de una rampa reglamentaria sobre el acceso de calle Hermelo.

También se puso en valor del Patio de la Carreta, reparando y pintando el aljibe , conjuntamente con trabajos de parquización y jardinería. Y se efectuó la reparación de desagües pluviales en el patio trasero del museo.

ESPACIO PARA EL ARTE

Tras el acto formal de inauguración, los asistentes recorrieron las distintas salas del inmueble y finalmente participaron de un espectáculo musical de enorme jerarquía que brindó el grupo “The Yupunkies”, integrado por Martiniano Miño (vientos), Facundo Charchir en percusión, Santi Carrera en guitarra; y Ticiana Godoy en voz.

El espectáculo sirvió para inaugurar informalmente un nuevo espacio para la música: un rincón del salón principal de planta baja, que dio calidez y tono intimista a la propuesta y que servirá de escenario a futuro para un ciclo de recitales acústicos.