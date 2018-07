Villa Elisa: Repudio ante la quita de aportes al sistema nacional de bomberos voluntarios

Ante la quita del subsidio, por parte del Gobierno de la Nación, al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios Argentinos, el Presidente Municipal de la ciudad de Villa Elisa, Leandro Arribalzaga, envió una carta de repudio a tal medida dirigida al Presidente de la Nación, Mauricio Macri.

Compartimos textualmente la misiva enviada al primer mandatario nacional, por parte del Jefe del Ejecutivo Municipal de Villa Elisa, provincia de Entre Ríos.

Villa Elisa, 16 de julio de 2018.-

Presidencia de la Nación

Sr. Presidente

Ing. D. Mauricio MACRI

S/D.

Me dirijo a Ud, con el mayor de los respeto en mi calidad de Presidente Municipal, integrante de la coalición “Cambiemos” pero fundamentalmente como ciudadano, el motivo de la presente es manifestar mi preocupación ante el recorte en el apoyo al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de nuestro país.

Quiero contarle que el sistema Nacional de Bomberos Voluntarios está compuesto por 45.000 hombres y mujeres bomberos y 12.000 directivos, distribuidos en más de 1.000 cuarteles de diferentes ciudades. Estos cuarteles están diseminados en todo el territorio nacional y su fuerza humana está integrada por hombres y mujeres con un gran matíz de actividades que dejan su vida al servicio de los demás, podemos contar profesores, profesionales, changarines, obreros, estudiantes, entre otros, que no cobrán, ni cobrarían jamás por realizar esta tarea. Estos voluntarios se capacitan permanentemente para poder actuar con eficiencia y eficacia, siendo ésta una obligación para estar a la altura de las necesidades de sus vecinos.

Un cuerpo de Bomberos Voluntarios es una sociedad sin fines de lucro que tiene por objetivo acudir al rescate de cualquier persona que lo necesite y se sostiene mediante el esfuerzo de sus vecinos y directivos con aportes de subsidios, donaciones y la realización de beneficios como festivales, rifas o venta de tortas fritas. Debo remarcar que existen cuarteles en poblaciones que no superan los 1000 habitantes, lo que dificulta de sobremanera conseguir recursos.

Bomberos atiende las 24 horas los 365 del año, es una de las Instituciones u ONG mejor reconocidas por la sociedad.

Quiero contarle además, que proveerle la protección adecuada mínima a un hombre o mujer bombero es sumamente costoso y al día de la fecha representa unos $ 170.000 (Casco, capucha ignífuga, estructural, guantes, botas, equipos autónomo y de comunicación), ergo para cubrir 45.000 bomberos se requiere $ 7.650.000.000.- todos los elementos tienen vencimiento de uso, después pierden poder de protección. Esto es sólo un ejemplo y no hablo de autobombas, mangueras etc. No quiero abrumar con tantos números.

Como Presidente de la Federación Entrerriana de Asoc. De Bomberos Voluntarios e Integrante del Consejo Nacional de aquel momento, en el año 2014, fui uno de los autores del proyecto de reforma de la Ley 25054 (Reforma Ley 26987) por eso me permito transcribir parte del art. 11 modificado “El subsidio a las asociaciones integrantes del sistema bomberil voluntario de la República Argentina se formará con una contribución obligatoria del cinco por mil (5‰) de las primas de seguros excepto las del ramo vida, a cargo de las aseguradoras. Dicha contribución no podrá ser trasladable a las primas a abonar por los tomadores y será liquidada por los aseguradores a la Superintendencia de Seguros de la Nación” por lo tanto se entiende que el Estado sólo recibe y luego transfiere ese dinero.

Recalco que estoy de acuerdo en el control estricto que debe ejercer el Estado sobre el uso de esos recursos para que no haya bomberos sin equipos de protección, pedazos de autobombas que no cumplen la función o algún Directivo o Jefe enriquecido; pero ese control debe ser una ayuda y no transformarse en un obstaculo.

Quienes son bomberos voluntarios son quienes arriesgan su vida para salvaguardar la de otros, muy claro y representativo es el lema “nada nos obliga, sólo el dolor de los demás”. Cuando más allá de las banderías políticas, religiosas o de cualquier índole hay personas que están dispuestas a dar todo para salvar a otro y al Estado no le cuesta nada sólo recibe el beneficio, entiendo se los debe acompañar.

Mi estimado Señor Presidente, esta es mi humilde mirada de algo que conozco acabadamente desde la fundación del cuartel de mi ciudad Villa Elisa, institución que Usted visito en el año 2015 como candidato. Se de las necesidades de nuestro país y de la situación que como Presidente debió asumir, pero con el cumplimiento de esta Ley los más beneficiados son quienes deben recurrir a Bomberos Voluntarios por un accidente o siniestro y también el Estado que no debe preocuparse en cubrir esta temática.

Sin más, me despido de Ud. esperando haberle sido de utilidad con este aporte y quedando a vuestra disposición de ser necesario.

Leandro Arribalzaga/Pres. Municipal V. Elisa