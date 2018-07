UATRE inaugura este lunes sus consultorios médicos

La Seccional de UATRE de Concepción del Uruguay, pondrá en funcionamiento a partir de este lunes 23 de julio, sus consultorios médicos para la atención de sus afiliados, los que están ubicados en esquina de calles Presidente Perón e Ingeniero Henri.

El responsable de la Seccional, dialogó con 03442, contando los servicios que se brindarán y destacando el constante trabajo del gremio para con sus afiliados, que en la mayoría de los casos son gente muy humilde que vive en zonas rurales y con pocas posibilidades de asistencia.

“Esto funcionará como consultorios médicos y enfermería, para la atención de nuestros afiliados, de otras obras sociales y particulares, destacando que el beneficio de nuestros afiliados no abonará ningún tipo de plus y solo necesitará su orden, algo que no sucede cuando se tiene que atender en otros centros. Esto se hace realidad y era un viejo proyecto que teníamos, al que llegamos con mucho esfuerzo, con fondos de la Seccional y en los últimos tramos recibimos una ayuda de la Ogra Social Osprera que puso el equipamiento. Este lunes iniciamos las actividades con una campaña de información sobre neumonía de forma gratuita para todos, de 8 a 12 y de 15 a las 19 horas”, explicó López.

El responsable de la UATRE Uruguay, adelantó que “se contará con servicio de traumatología, clínica general, pediatría, cirugía, psicología y kinesiología, pero iremos sumando otras especialidades. Son beneficios que sobre todo servirán a nuestros afiliados, que son gente del campo, que no siempre tienen los recursos y acá tendrán su prioridad de turno. Por el momento se podrán comunicar al teléfono 03442-427312 de nuestras oficinas, pero en breve tendremos celular en los consultorios, el que daremos a conocer, que permitirá la comunicación más fácil por whatsapp. Realmente creemos que el esfuerzo vale la pena y esto es una experiencia para todos, ya que en entre Ríos no hay Seccionales de UATRE que lo tengan. Nosotros tenemos alrededor de 1500 afiliados en el departamento Uruguay, pero seguramente este servicio servirá para afiliados de los departamentos Gualeguaychú o Colón. Se siguen sumando profesionales e invitamos a todos los que quieran acercarse, esto debe servir para todos, como os afiliados, el gremio y los profesionales”.