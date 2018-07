Tiempo de semifinales para la Promocional

El domingo en cancha de Almagro se jugarán los partidos que definan los finalistas. Desde las 15:10 se enfrentarán Defensores del Malvinas y Municipal, posteriormente lo harán Libertad y Defensores de la Carne a las 16:20. Previamente habrán de disputarse cuatro partidos amistos, en una jornada que organiza UOCRA FC y que comenzará a las 10:30.-

Domingo 08/07

Cancha: Almagro

Organiza: UOCRA FC

Amistosos

10:30 La Unión vs. UOCRA FC

11:40 Defensores vs. Isotopos

12:50 Metegol vs. PVC

14:00 Apolo Concepción vs. Deportivo Pronunciamiento

Semifinales

15:10 Defensores de Malvinas vs. Deportivo Municipal

16:20 Libertad vs. Defensores de la Carne