Se trabaja en la implementación de la Ley provincial de antenas

A difundir e implementar la Ley Provincial Nº 10.383 de Regulación de Infraestructuras de Telecomunicaciones está abocada la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

La Ley, aprobada por unanimidad en ambas cámaras provinciales, ya cuenta con la adhesión de los municipios de Paraná, Concordia, Cerrito, San Benito, Oro Verde y Gilbert. En el mismo sentido, vienen trabajando para su implementación los concejos deliberantes de otras localidades entrerrianas como Gualeguaychú y Chajarí.

Desde la Subsecretaría de Telecomunicaciones, a cargo de Carlos Bilbao, se realizan visitas mensuales a diferentes localidades de la provincia para informar y capacitar a los ejecutivos municipales y a los bloques de los concejos deliberantes acerca de la normativa vigente. Junto al Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos (CIEER), que fue un actor clave en el desarrollo de la ley, se explican los principales puntos de la misma en relación a su alcance técnico y social como así también los beneficios de contar con una legislación que regule la instalación de estructuras portantes con criterios claros y uniformes.

En relación a la adhesión de la ley, el intendente de Oro Verde, José Luis Dumé, explicó que el interés del municipio en adherir surge en 2016 “cuando vimos que empezaron a proliferar antenas en nuestra localidad las cuales no estaban registradas ni tampoco sabíamos a quién pertenecían, una vez aprobada la adhesión a la ley comenzamos con el trabajo de relevamiento y encontramos antenas que estaban instaladas en instituciones de servicios públicos, entre otras irregularidades”. Respecto a la tasa municipal que contempla la ley, el intendente mencionó que en la ordenanza tributaria pudieron establecer diferentes valores para los diversos tipos de antenas “y permitir así que las empresas tributen al municipio por la instalación de sus estructuras”.

Cerrito fue otras de las localidades que adhirió a la ley. Al respecto su intendente, Ulises Tomassi, comentó que “la intención del municipio fue unificar los criterios para la radicación de antenas en Cerrito. Nos pasó que al no tener criterios establecidos no sabíamos qué exigir a las empresas que venían a pedir autorización para instalar antenas, por eso nos pareció muy importante la sanción de esta ley”. En la localidad habían surgido conflictos entre vecinos por la ocupación del espacio aéreo por las amarras que pasaban por terrenos privados, “la ley vino a simplificarnos y clarificarnos estas cuestiones que antes no podíamos resolver”, agregó Tomassi.

La ley Nº 10.383 con sus Anexos y el Decreto 3.740 que la reglamenta está disponible para su descarga en la web del Senado. Se puede acceder a través del siguiente link: http://goo.gl/18WRHU.