Se inicia este martes el jury a Carlos Rossi

Con gran expectativa social, se inicia este martes en Paraná, el jury contra el doctor Carlos Rossi, cuestionado juez de Ejecución que concedió la libertad a Sebastián Wagner, el asesino de Micaela García, por lo que se evaluará si incumplió los deberes de funcionario público al tomar esa medida.

El Jurado de Enjuiciamiento estará integrado por jueces, diputados y senadores provinciales, en tanto que el abogado defensor de Carlos Rossi, es el doctor Miguel Ángel Cullen, quien adelantó a colegas de Elonce TV que “El jury determinará si existió o no mal desempeño”, agregando que “Lo que se trae a juicio no es el homicidio atroz de Micaela García, sino que se determinará si con el dictado de la resolución, el juez Rossi incumplió o no los deberes de funcionario público”.

Cabe recordar que el doctor Carlos Rossi, fue suspendido en sus funciones desde el mismo momento mismo en que se formuló la acusación, en diciembre de 2017.