Se inauguró la tercera muestra fotográfica de la vicegobernación

Las 20 fotos ganadoras del Concurso “Entre Ríos, pueblos y ciudades” ya se exponen en la Galería de exposiciones de la Vicegobernación. Luis Giménez de Gualeguay; Claudio Verón de Concordia y Ulises Comolli de Paraná, se quedaron con el primero, segundo y tercer premio respectivamente. “Esta galería se ha transformado en un lugar de referencia, es un espacio público y abierto que revalorizamos. Estamos muy agradecidos con la participación de fotógrafos profesionales y amateurs que se hicieron eco de la propuesta“ dijo Bahl en la inauguración.

Por tercer año consecutivo, la Vicegobernación de Entre Ríos inauguró una muestra de fotos como resultado del concurso “Entre Ríos, pueblos y ciudades”; era una invitación a mirar, reconocer y retratar aquellos rincones que identifican la provincia.

El jurado integrado por Pablo Merlo (reportero gráfico y fotógrafo en el Gobierno de Entre Ríos); Lilia Santiago (arquitecta y especialista en patrimonio) y Victor Bugge (Fotógrafo de Presidencia de la Nación), tuvo una vasta tarea en la selección de las 20 imágenes que conformarían la muestra homónima inaugurada, de entre más de 300 participantes.

Lilia Santiago expresó que “es muy importante que se realicen este tipo de actividades. Es muy bueno haber seleccionado este tema, la identidad, los lugares que nos representan. Es difícil que surjan estos temas espontáneamente. Entre ríos es fuerte en su identidad como paisaje, pero también tiene un gran patrimonio en su expresión tangible, construida y también en nuestra forma de ver, de comunicarnos. El entorno influye mucho en cómo nos movemos y nos relacionamos. Nosotros tenemos ese mix de relacionarnos con el paisaje de manera particular y un modo particular en cómo construimos y nos expresamos. Fue muy satisfactorio, como experiencia personal me encontré con personas que tienen una mirada distinta a la mía, una mirada que expresa la identidad cultural. Fue un honor participar”.

El recinto convocó a finalistas que llegaron desde Gualeguay, Concepción del Uruguay, Caseros, Concordia, Colón, Ramírez, Villa Elisa, Oro Verde y de Paraná, se realizó el acto inaugural donde el Vicegobernador Adán Bahl valoró que la Galería de exposiciones sea un lugar de “encuentros y para movilizar que algo nuevo y diferente suceda en nuestra casa de gobierno” dijo al respecto.

En el acto, estuvo acompañado por Carolina Gaillard, Secretaria de Cultura y Turismo de la Perovincia, dio a conocer a los ganadores de los premios del concurso de fotos. Los ganadores fueron: “Mi esencia” de Luis Giménez (Gualeguay) -primer premio; “El cielo azul que viaja” de Claudio Verón (Concordia) -segundo premio y Ulises Comodi con su obra “Yaguareté al amancer”, tercer premio.

Luis Giménez, oriundo de Gualeguay, ganador del concurso expresó su alegría por haber conseguido ese logro y sostuvo que “la fotografía es parte de mi vida, ya había participado en ediciones anteriores y elegí la fotografía de Puerto Ruiz en mi localidad porque era la que más expresaba la consigna”.

Una muestra federal

Las imágenes muestran el río, veredas, edificios, monumentos; hay imágenes tomadas por la noche, otras en días de sol; al aire libre o en el rincón de algún edificio emblemático. Las tomas muestran los lugares entrerrianos típicos, mientras que otras, capturan escenas o rincones que, muchas veces, pasan de largo al transeúnte que anda con urgencias.

Los finalistas

Jorge Sebastián Barragan de Caseros; Fabricio Erramuspe y Antonio García de Colón; Luciano Leturia de Concepción del Uruguay; Juan Sebastián Fruncieri, Carolina Turletti; Claudio Verón y Carlos Alberto Contreras, de Concordia; Ingrid Dalinger de Gral. Ramírez; Luis Giménez y Damián Tramanoni de Gualeguay; German Savor de Oro Verde; Hugo Daniel Rodríguez, Roberto Castaño, Florencia Febre, Ulises Comolli, Iván Cabrera, Florean Florentino y mateo Oviedo de Paraná y Marta Raquel Jacquet y Marcelo Gabriel Povedano de Villa Elisa.

Cabe destacar que la muestra permanecerá expuesta durante los meses de julio y agosto.