Se dictaron 20 días de prisión preventiva para violento sujeto de Basavilbaso

En el Juzgado de Garantías de Concepción del Uruguay, se realizó este jueves, ante la jueza de Garantías, Dra. Melisa María Ríos, una audiencia en la que se dispuso la prisión preventiva de un violento sujeto de Basavilbaso, por hechos de violencia de género y evasión de la Comisaría Primera.

La causa está siendo llevada adelante por el fiscal, Mariano Budasoff, caratulada “Cruz, Jose Antonio S/ Desobediencia” y su acumulado “Cruz, José Antonio S/ Evasión”.

El acusado de 19 años, es representado por la defensora Oficial, Dra. Valeria Irel y a este se lo acusa de que siendo aproximadamente las 22.00 hs. del día 17 de julio se hizo presente en el domicilio de Pasaje Las Rosas -Casa Nº 7- de la localidad de Basavilbaso, y encontrando allí a su ex pareja, este aquel no se retiró, forzándola horas más tarde mediante empujones y agarres a que no se retirara del lugar, debiendo ser reducido por el personal policial que acudió ante el llamado de los moradores de la vivienda. De este modo, Cruz desobedeció la orden impartida en fecha 14 de mayo de 2018 por el Sr. Juez de Paz de la localidad de Basavilbaso en los autos: “Castro Florencia Belén C/Cruz José Antonio S/denuncia violencia familiar – Ley 9198”

Por otra parte se lo acusa de que siendo las 17.21 hs. del día 18 de julio de 2018, cuando se encontrándose alojado a disposición de esta Fiscalía en dependencias de Comisaría Primera, aprovechó el horario de visitas y se escapó por el sector este de las celdas, forzando dos barrotes en sentido contrario, los que atravesó gracias a su delgadez, y desde allí accedió a la vereda exterior de la Comisaría, retirándose en sentido a calle Celia Torrás, siendo nuevamente aprehendido a las 23.28 hs. en el domicilio ubicado en calle Roberto Fleitas Nº 39 de la localidad de Basavilbaso, señalándose que tal conducta encuadra en “Evasión del lugar de detención”.

El fiscal finalmente solicitó la prisión preventiva del imputado por el plazo de 30 días, señalando que existen riesgos procesales, claros, contundentes de los que dio detalles.

A su turno, la defensora se opuso a la medida interesada por la Fiscalía, dando sus razones, ofreciendo a familiares de Gualeguaychú como custodia en caso de recuperar su libertad.

Tras escuchar atentamente a las partes, la jueza Ríos dispuso hacer lugar al pedido fiscal, y ordenó la prisión preventiva por 20 días del imputado José Antonio CRUZ, (a) “Felipe” en orden a los delitos de “Desobediencia a una orden judicial y evasión del lugar de detención, en concurse real entre sí” y que sea alojado en dependencias de la Unidad Penal N° 4.