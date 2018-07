Prohibieron el ingreso a Tribunales a mujeres que portaban el pañuelo verde del aborto legal

Un grupo de mujeres llegó a los Tribunales de Paraná el jueves 5 de julio para presenciar una lectura de sentencia • Sin brindar explicaciones, personal policial les exigió que entregaran los pañuelos verdes para poder ingresar a la sala de audiencias. Consideran que se trató de un acto de “discriminación ideológica” y un “atropello a la libertad de expresión”, aseguraron.

Las mujeres –pertenecientes a distintas organizaciones, entre ellas ATE, el MST-Nueva Izquierda y la Asamblea de Mujeres– llegaron a Tribunales para acompañar a una empleada del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas) que había sido querellada por un director de ese organismo. Ese día el juez Rafael Martín Cotorruelo daba a conocer el adelanto de sentencia en el caso.

Muchas de ellas portaban pañuelos verdes en el cuello, pero fueron interceptadas por personal policial de guardia, que les impidió ingresar a la sala de audiencias Nº 1 portando el símbolo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito.

No sólo las obligaron a sacarse los pañuelos, sino que además les requisaron bolsos y mochilas y les retuvieron los que encontraban allí guardados.

“Durante el cacheo nos hicieron abrir nuestras carteras y mochilas. Yo tenía el pañuelo adentro de la cartera, pero igual me dijeron que lo tenía que dejar”, contó la dirigente del MST, Nadia Burgos respecto al episodio.

“Ante mi pedido de explicaciones, la agente policial me contestó: ‘porque con esto no podés ingresar a la sala de audiencia, todas tus compañeras lo dejaron. Déjalo acá’”, relató.

“Nosotras queríamos escuchar la sentencia, así que accedimos a dejarlo. Pero nos parece que es un acto, por lo menos, de discriminación ideológica. Y también un atropello a la libertad de expresión”, cuestionó Burgos en declaraciones a esta Agencia.

Además remarcó que la justicia “debería rever” este tipo de procedimientos. “Ninguna de nosotras debería sentirse violentada en un proceso que tendría que ser de rutina”, afirmó al respecto.

La titular del Departamento de Género de ATE Entre Ríos, Norma Alonso, también estuvo presente ese día y sufrió el mismo trato. “Yo fui a declarar el miércoles como testigo y ya en ese momento no me dejaron ingresar con el pañuelo verde. Y el jueves llegué hasta la antesala con el pañuelo al cuello y ahí la Policía primero y después la secretaria del juzgado, me dijeron que no podía estar así”, contó.

“Como para nosotros lo principal era el juicio, me saqué el pañuelo”, afirmó en declaraciones a APFDigital.

Las mujeres también les señalaron a los agentes policiales que adentro de la sala había empleadas de la justicia provincial que portaban el pañuelo celeste de los grupos denominados “pro vida”, que en rigor están en contra de la legalización del aborto.

Alonso relató que en un momento debió intervenir el juez Cotorruelo para que la Policía las dejara ingresar a la sala de audiencias. El magistrado les autorizó la entrada, pero les pidió que conserven el pañuelo verde dentro de sus carteras.

“Para mí es novedoso esto. Pensé que no se podía ingresar con carteles y banderas, pero un pañuelo es un símbolo. Es como el pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo”, expresó la dirigente de ATE.

La situación también causó asombro al periodista Ricardo Leguizamón, habituado a cubrir casos judiciales, quien señaló a esta Agencia que en distintas audiencias a las que asistió lo único que le pidieron fue el número de DNI, que dejaron asentado en planillas. “Pero esto de revisar carteras y hacer dejar los pañuelos, es algo nuevo que se dio sólo en esta oportunidad”, cuestionó. (APFDigital)