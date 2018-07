Noticias de Villa Elisa

EMOTIVA PRESENTACIÓN DE LOS TALLERES INTEGRAR

Se trató de un emotivo encuentro donde pudo apreciar el valioso trabajo que llevan adelante en pos de una comunidad cada vez más inclusiva.

Como estaba previsto, el pasado viernes por la noche se concretó el primer encuentro enmarcado el programa “acompañando a instituciones elisenses” del Ciclo de Extensión Cultural y Educativo del Concejo Deliberante de Villa Elisa.

En ésta oportunidad, los Talleres Integrar, Terapéuticos y Recreativos se presentaron en sociedad contando la labor que vienen desarrollando desde el año 2004.

El evento fue denominado “Integrar en vivo junto a vos”, una muestra de los Talleres Integrar.

Hubo palabras a cargo de la Vicepresidente Municipal y Presidente del Concejo, Mirta Bonnot; mientras que Adriana Cettour, coordinadora de los talleres hizo la presentación del equipo de trabajo.

A través de un audiovisual institucional y de testimonios se fue acercando al público las diversas actividades que se desarrollan a través de los talleres integrar.

La velada también incluyo un segmento artístico con un cuadro de danzas folclóricas, música y expresión corporal, arte y degustaciones de productos elaborados por alumnos de los talleres.

NUEVA DESMALEZADORA PARA LA MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA

La desmalezadora se suma al parque automotor de la municipalidad de Villa Elisa con el fin de optimizar el trabajo del personal municipal y brindar mejor servicio a la comunidad.

La Municipalidad de Villa Elisa recibió el pasado viernes la nueva desmalezadora articulada de tres cuerpos, adquirida recientemente con fondos propios.

La compra se efectuó a través de una licitación privada, decreto N°269/18. La desmalezadora cuenta con sistema hidráulico, sistema de corte con 3 hélices con 4 cuchilla c/u (oscilantes y fijas) y cuerpos laterales rebatibles. Está especialmente diseñada para grandes extensiones, excelentes prestaciones y la más alta performance aún en las condiciones de trabajo más severas.

INSTANCIAS DEPARTAMENTALES DE LOS JUEGOS EVITA

Se conocieron las fechas de las instancias provinciales de los juegos evita las cuales se disputarán en jugarán en distintas localidades entrerrianas según la disciplina deportiva.

El pasado jueves 28 de junio se disputaron los partidos de básquet, en cancha del Club Atlético Villa Elisa, enmarcados en la instancia departamental de los Juegos Evita 2018.

El Club Atlético Villa Elisa logró clasificar en las siguientes categorías: U 15 Femenino 5×5; U16 Masculino 3×3; U14 Femenino 3×3; U14 Masculino 3×3; U16 Masculino 3×3 y U17 Masculino 5×5.

El equipo de Pecari Rugby Club, categoría juvenil, clasificó para el provincial.

Las instancias provinciales de los juegos evita se jugarán en las siguientes localidades y fechas, según la disciplina deportiva: 13, 14 y 15 de agosto en Gualeguaychú, Básquet 5×5 femenino y masculino y en Rosario del Tala, Básquet 3×3, sub 14 y sub 16; 27, 28 y 29 de agosto en Concordia, Hockey femenino y masculino, sub 14 y sub 16; 12, 13 y 14 de septiembre en Concepción del Uruguay, Atletismo masculino y femenino, sub 14 y sub 17; 26, 27 y 28 de septiembre en Paraná, Rugby Masculino sub 16; 1, 2 y 3 de octubre en Concepción del Uruguay, Discapacidad mixto sub 14, sub 16 y sub 18 y los días 10, 11 y 12 de Octubre en María Grande se disputarán las instancias provinciales de abuelos en acción. #JuegosEvitaDeportivos #VillaElisa #Deportes

PAGO DE LA PENSIÓN LEY 4035

Desde el área de Desarrollo Social y Salud de la Municipalidad de Villa Elisa se informa a la comunidad que se comenzó a pagar la Pensión Ley 4035. Los beneficiarios podrán pasar, munidos de su documento de identidad, por el área mencionada. #Ley4035

CARTA DE INTENCIÓN DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA CON DESARROLLO HUMANO

A partir de la firma de ésta carta, la Municipalidad de Villa Elisa adhiere a los ejes del primer plan nacional de acción en derechos humanos (2017-2020).

La Municipalidad de Villa Elisa y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación firmaron la “Carta de Intención de Cooperación y Asistencia”. El pasado viernes, el Presidente Municipal de Villa Elisa, Leandro Arribalzaga y el Secretario de Gobierno, Aníbal Faure, recibieron, en el salón de los Intendentes, al Secretario Ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos de la Nación, Alejandro Collia. A partir de dicha firma, las autoridades antes mencionadas se comprometen a generar e implementar estrategias que tiendan a extender e intensificar acciones de promoción de derechos humanos a nivel municipal.

Además, este acuerdo formaliza la incorporación del municipio en la Red de Desarrollo Local con enfoque de Derechos Humanos, cuyo objetivo es la creación de áreas de derechos humanos en el ámbito municipal, el fortalecimiento institucional de espacios ya existentes y la planificación municipal con perspectiva de derechos humanos.

A partir de la firma de ésta carta, la Municipalidad de Villa Elisa adhiere a los ejes del primer plan nacional de acción en derechos humanos (2017-2020). #derechoshumanos #cartadeintención