Noticias de San José

Se presentaron líneas disponibles de financiamiento para comercios y Pymes

La Intendente Irma Monjo abrió la presentación de la cual participó el Centro Comercial de Colón. Se gestionan diferentes alternativas

Se desarrolló en el Concejo Deliberante de San José una charla informativa sobre las diferentes líneas de financiamiento que posee el Banco de la Nación Argentina, sucursal Colón. Además el Centro Comercial de Colón brindó detalles de sus actividades y el encargado del área de financiamiento, Mariano García, comentó a los presentes las líneas que hoy por hoy ellos gestionan para emprendedores, comerciantes y Pymes.

La bienvenida estuvo a cargo de la Intendente de San José, Irma Monjo, quien agradeció el acompañamiento del Cecom y Banco Nación a la iniciativa de la Municipalidad de San José a través de la Coordinación de Producción, Empleo y Juventud. La presidente municipal afirmó: “en estos momentos complejos es importante que los emprendedores, comerciantes y pymes locales conozcan las diferentes alternativas financieras que hay en el mercado para poder ampliar o consolidar la actividad” sostuvo Irma Monjo.

A su turno el Presidente del Centro Comercial Pablo Escher agradeció el compromiso hacia el municipio local por generar este tipo de acciones que redundan en beneficios para la comunidad e invitó a los presentes a acercarse al Cecom para conocer las actividades que se desarrollan.

Por último Nahuel Gaillard brindó información sobre las diferentes líneas de financiamiento que el Banco Nación posee para personas que tienen un oficio, emprendedores, comerciantes y pymes.

“Venimos gustosos a comentarles cuáles son las líneas de financiamiento que poseemos, este año el programa de financiamiento que más impulso se le está dando es el Programa Nación Emprende, en el cual hay varias líneas según la actividad, formación del interesado e inscripción o no en Afip” subrayó.

Por mayor información contactarse con el Centro Comercial Colón

San Martín 178 teléfono 421505 de 9 a 12 horas.

Domingo de 16 a 19

El Museo de San José abre la reserva técnica en vacaciones de invierno

La propuesta captó el interés de mucho público. Se muestran las técnicas de conservación museológica

Nuevamente tanto el público local como turistas acompañan la iniciativa del Museo Histórico Regional de la Colonia San José que durante los domingos de vacaciones de invierno abre la reserva técnica. “El Museo que no se Ve” brinda la posibilidad de acceder a un sector que habitualmente es restringido al público. Los visitantes pueden observar y descubrir no sólo objetos que no se exhiben habitualmente al público sino además conocer las técnicas de conservación. Este domingo 22 de julio la reserva técnica podrá visitarse de 16 a 19.

Desde el museo cautivan al público con una singular invitación, compartiendo fotos de algún objeto en particular en las redes sociales con la siguiente leyenda: “Muchos objetos son guardados en la Reserva Técnica que luego se fusionan en diferentes muestras temáticas. Aquí presentamos uno de ellos para adentrarnos en el maravilloso mundo de la museología y la conservación. ¿Lo conocemos?… ¿ Nuestros abuelos lo usaron?

Los esperamos para develar el secreto.

Talleres y espectáculos en la Casa del Bicentenario

Últimas actividades de vacaciones de invierno en San José

El sábado a las 17 se brindará la obra de teatro de títeres “Titiricuentos” con entrada libre y gratuita

En esta última semana de vacaciones de invierno continúan las actividades programadas en la Casa del Bicentenario por la Coordinación municipal de Cultura de San José.

Este jueves a las 16, taller de dibujo y a las 17 cine Infantil en la Casa del Bicentenario de San José. Por último y como cierre de vacaciones, el sábado 21 a las 17 se brindará un espectáculo de teatro de títeres con la obra “Titiricuentos” a cargo de la Compañía Cuesta Arriba Títeres. Cabe recordar que todas las propuestas son libres y gratuitas.

Se dictará un taller de arte para chicos

A partir del mes de agosto en la Casa del Bicentenario de San José se brindará una propuesta para niños de 4 a 6 años. En el taller de arte dictado por Julieta y Marianela, se enseñará no sólo artes plásticas sino también literatura, expresión corporal, reciclaje y teatro. El objetivo es que los chicos desarrollen la creatividad y se diviertan. Los interesados pueden inscribir a los niños en la Casa del Bicentenario.

Museo de San José

Iniciación a la técnica oriental “Shibori” de teñido en tela

La capacitación se dictará el sábado 4 de agosto y ya se encuentran abiertas las inscripciones. Los cupos son limitados

La Asociación Amigos del Museo Histórico Regional de la Colonia San José continúa su ciclo de talleres. En esta oportunidad la profesora Rocío Carlevaro de Cioaro, enseñará la técnica del Shibori (experimentación del teñido de telas).

Durante la tarde se iniciará a los asistentes en esta maravillosa técnica milenaria japonesa, donde el alumno aprenderá 3 maneras diferentes de aplicar ésta práctica.

El mismo se realizara sábado 4 de agosto de 15 a 19. El costo del taller incluye todos los materiales necesarios para aprender esta técnica (6 telas para hacer las pruebas de coloración, bolso de tela tipo totebag, guantes, delantal…), cuadernillo guía, regalos de anilinas colibrí y una rica merienda a media tarde.

Por informes o inscripción pueden comunicarse al e-mail talleresamigosmuseosanjose@gmail.com a los teléfonos (03447) 470088 – (03447) 15415692 o en el local del museo, Urquiza 1127 de San José.

Las reservas de lugares para el taller se realizan únicamente previa seña. La misma puede hacerse personalmente en el museo o a través de transferencia bancaria.

Domingo 5 de agosto

Se festejará el día del niño en el predio multieventos de San José

Habrá un show de circo, juegos y actividades para chicos y grandes a partir de las 15 horas. Habrá transporte desde los barrios.

La Municipalidad de San José desde la cartera de desarrollo y políticas sociales junto a la coordinación de deportes y otras áreas, se encuentra organizando la fiesta del día del niño. El evento tendrá lugar el domingo 5 de agosto a partir de las 15 en el predio multieventos. Se dispondrán inflables y sectores de juegos, además habrá actividades deportivas y recreativas y un espacio para los más pequeños. “Circaleta” realizará un espectáculo circense y se invitará la merienda con chocolate y facturas.

La Municipalidad dispondrá además del transporte desde los barrios cuyos horarios se comunicarán en los próximos días.

SEGURIDAD DE LOS RECOLECTORES DE RESIDUOS

La Municipalidad de San José comunica a la población que por cuestiones de seguridad del personal, los recolectores de residuos no están autorizados a recoger bolsas que se encuentren sobre pilares de luz o apoyados en ellos.