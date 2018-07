Noticias de Colón

?Actividades en las Vacaciones de Invierno: viernes Cosifango

El próximo viernes (13 de julio) en la Casa del Bicentenario a las 16.00 horas se presentará de manera libre y gratuita otro show para las niñas y niños, generando propuestas para toda la familia.

En esta oportunidad se presentará Cosifango Circo. En su show mezclan expresiones artísticas como el circo, el teatro, la danza y la música, utilizando elementos del circo tradicional y contemporáneo logrando así fusionar destreza y humor.

—————————— —

Jueves: Cine Infantil en la Casa del Bicentenario

Esta semana comenzó en la Casa del Bicentenario un ciclo de cine infantil que se desarrollará a lo largo de las Vacaciones de Invierno (esta y la próxima semana) los días martes y jueves.

Mañana se proyectará “La Estrella de Belén”, la película animada cuenta la historia del burro Bo, quien desea una vida más allá de su trabajo diario en el molino de la villa. Un día, el protagonista encuentra el valor para liberarse y emprende la aventura de sus sueños. Junto con tres graciosos camellos y otros animales de establo, Bo y sus nuevos amigos siguen la Estrella y se convierten en los improbables héroes de la más grande historia jamás contada.

La función comienza a las 16.30 horas, con entrada libre y gratuita.

—————————— —

Feria de Sabores durante las vacaciones de invierno

Se llevará a cabo del 19 al 22 de julio, en la explanada del Puerto, durante el receso invernal. Tendrá como evento principal la elaboración de un chorizo de pollo de 250 metros para el sábado de ese fin de semana.

En total estarán presentes unos 25 productores y establecimientos comerciales, y tal como se vienen llevando adelante en las anteriores ferias, se presentarán degustaciones, demostraciones y talleres de cocina que estarán a cargo de distintos chefs de la ciudad.

—————————— —–

Pavimentado de Tucumán

El martes por la mañana la Municipalidad de Colón, a través de la secretaría de Obras y Servicios Públicos, llevó adelante la estabilización con cal del suelo de la cuadra Nº 19, Tucumán entre Artigas y 25 de Mayo, del sector comprendido por Moreno, Güemes, Andrade y Boulevard Ferrari. Posteriormente en horas de la tarde se realizó la imprimación con emulsión asfáltica.

Una vez concluida estas acciones, en la mañana del miércoles se comenzó con el esparcimiento de la primera capa de asfalto.

—————————— ——-

Se reinauguró la cancha de básquet del Parque “Julio Méndez”

Hoy por la mañana el presidente Municipal de Colón, Dr. Mariano Rebord junto al director de Deportes, Abel Dutruel encabezaron el acto en el que se reinauguró la cancha de básquet del Parque Quirós, que lleva el nombre de “Prof. Julio Méndez” reconociendo de esta manera a un vecino de la ciudad quien forma parte de la primera camada de Profesores de Educación Física de la provincia de Entre Ríos, con una destacada actividad en el ámbito deportivo local.

“Algo sencillo pero muy emotivo el momento que estamos viviendo. Siempre sus alumnos recordamos sus enseñanzas no solamente de la educación física, sino también en la enseñanza de valores. La cancha de atletismo lleva el nombre de Frencia y quisimos homenajear a Julio así nuestros dos guías se encuentran inmortalizados en nuestro parque” indicó al respecto Mariano Rebord. Por su parte, Julio Méndez se refirió: “Estoy muy agradecido por este homenaje. Gracias a la vida. El parque es recordar lo que era mi aula, como la llamaba en la época de docencia. Los chicos al aire libre haciendo deporte, porque esa es la vida del parque la juventud. Agradezco a ex colegas, amigos y familiares que hoy me están acompañando”.

Luego de las palabras se descubrió la placa, Julio junto a su esposa, hijos, nietos y bisnietos y el jefe comunal.

También el Club Liebig, a través de su presidente, Luís Otero, formó parte de los festejos, haciendo entrega de una remera a Méndez, reconociendo que en 1964 fue el primer preparador físico de la institución y el primero en el fútbol departamental. Se recordó también que Méndez fue uno de los fundadores del Club Atlético Campito y que los primeros partidos de la institución del Barrio Balneario se disputaron en el mismo lugar que hoy se emplaza la cancha de básquet, allá por el año 1945, en la que también jugaba.

Por último hubo tiros al aro, comenzando la serie Julio y vecinos de la ciudad, ex deportistas, profesores de educación física que se dieron cita al homenaje.