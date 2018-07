No comienza el clausura por la problemática de las canchas

El Consejo Directivo de la Liga de Fútbol resolvió suspender el inicio del Torneo Clausura 2018 hasta nuevo aviso por no contar con los escenarios deportivos a disposición para programar los partidos de los equipos que no poseen cancha. El torneo arrancará si los clubes acuerdan de aquí en adelante soluciones respecto de este tema, caso contrario el se evalúa la posibilidad de no jugar el segundo certamen oficial de la temporada en las divisionales mayores y además suspender los torneos de todas las categorías que integran los distintos departamentos de la liga.

En la reunión del consejo Directivo conjuntamente con los Delegados de los clubes afiliados se programó el arranque del Torneo Clausura 2018, pero con el correr de las horas las complicaciones surgieron y la disputa de la 1ª Fecha comenzaba a tener juegos que iban a quedar pendientes.

El Consejo Directivo, en uso de las facultades que le confiere el Estatuto de la institución en su Artículo 35° (“3. Confeccionar el programa de los campeonatos que organice, designando las canchas y el personal auxiliar que estime necesario”), programó en cancha de Engranaje el juego entre Almagro y Parque Sur y en cancha de Parque Sur el partido entre Lanús y Rivadavia.

Bajada la información desde los Delegados a los máximos dirigentes de los clubes, llegaron las negativas -también dentro de sus derechos- de los dueños de cancha para recibir partidos, en este caso Engranaje y Parque Sur, pero en otras oportunidades han sido otras instituciones.

Con dicha negativa, quedaban dos juegos pendientes ya en la primera jornada, y tal cual sucedió en el Apertura, luego se hace demasiado complicado jugarlos.

Por tal motivo y para tratar de ordenar la situación, el Consejo Directivo resolvió que el Clausura no arranque parcialmente y suspendió la fecha completa.

Se buscará en las próximas horas volver a reunirse con los máximos dirigentes de los clubes afiliados a los efectos de encontrar soluciones, en caso contrario es intención del Consejo Directivo no arrancar el segundo certamen oficial del año, y en un caso extremo no jugarlo y cerrar la temporada.

Entiende el Consejo Directivo que la problemática no es la cantidad de canchas, ya que de 12 clubes son 8 los que poseen escenario deportivo Agrario Rocamora, Atlético Colonia Elía, Atlético Uruguay, Engranaje, Gimnasia, María Auxiliadora, Parque Sur y Rivadavia. Mientras que solo 4 son los que no tienen cancha, Almagro, La China, Lanús y San José. Los números son claros y un gran porcentaje de equipos participantes del torneo poseen escenario, lo que marca que la realidad de la problemática pasa por otro lado, pasa por la falta de acuerdos y solidaridad entre pares.

Más problemas con las canchas. El domingo el Consejo Directivo organizaría una jornada donde las selecciones Sub 15 y Mayores del Fútbol Femenino enfrentarían amistosamente a sus pares de Gualeguaychú, incluyendo además una serie de juegos amistosos. Solicitó para alquilar a tal efecto las instalaciones del club María Auxiliadora, las que fueron negadas para este fin de semana.

Teniendo en cuenta todo lo antes citado, es que se evalúa la suspensión de todos los torneos que organiza la Liga de Fútbol de Concepción del Uruguay en todas las categorías, en el caso de no poder destrabar de una vez por todas las situaciones de conflicto que se genera permanentemente, semana a semana, en cuanto a la organización de los torneos respecto de los escenarios. Hay decisión de poner un punto final a esta historia y de ser necesario tomar la antipática medida de parar todo el fútbol por el tiempo que sea necesario, en un todo de acuerdo con los distintos reglamentos vigentes.