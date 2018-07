Ministerio: Destacan el esfuerzo financiero que realiza la provincia para garantizar el acceso a la salud



La ministra de Salud, Sonia Velázquez, informó sobre el intenso trabajo llevado a cabo desde la cartera a su cargo, remarcando la decisión política del gobernador Gustavo Bordet, quien dispuso recursos provinciales en pos de garantizar el acceso a un derecho fundamental como la salud.

La ministra de Salud, Sonia Velázquez, informó en sendas entrevistas en medios sobre el importante esfuerzo encarado con fondos provinciales a fin de que no se vea resentida la respuesta en los establecimientos de la red pública de salud, en un contexto socioeconómico adverso en el que se conjugan una demanda de atención y costos de insumos crecientes. En este marco ha sido determinante la decisión de responder desde la provincia afrontando costos de medicamentos, insumos, tratamientos, recursos humanos y equipamiento con fondos propios, ante un retroceso de los recursos girados desde Nación para estos fines.

Necesidad de dar respuesta a una demanda creciente

La demanda de atención en los hospitales públicos aumentó alrededor de un 42 por ciento producto de la crisis económica que se vive en el país, incremento que se vio intensificado en el último trimestre de 2017.

Cabe destacar que en la actualidad la provincia cuenta con más de 340.000 entrerrianos sin cobertura social de ningún tipo y es una cifra que va en aumento, bien porque las personas no pueden sustentar la cobertura prepaga o porque han perdido su empleo. Como resultado, el efector público es el encargado de absorber la demanda creciente, entre las que se cuentan prestaciones de alto costo como drogas oncológicas, insumos ortopédicos y determinados tratamientos que pueden llegar a superar el millón de pesos.

Velázquez explicó que, ante la retirada del apoyo de Nación, muchos de los programas nacionales se siguieron aplicando en la provincia como herramientas de gestión. Esto se logró “por decisión del gobernador Gustavo Bordet, quien desde el primer momento ordenó instrumentar los recursos presupuestarios para sustentar una política inclusiva, garantizando coberturas, derechos y que no se vea resentido el normal funcionamiento en razón de lo que hemos dejado de recibir por parte de la administración nacional”, señaló la ministra.

La funcionaria precisó: “El gobierno provincial está haciendo importantes esfuerzos presupuestarios disponiendo erogaciones que alcanzan los ocho millones de pesos mensualmente con recursos de rentas generales para el cumplimiento del programa Incluir Salud”. En este contexto precisó que el presupuesto aprobado para el año 2018 quedó desactualizado por la fluctuación del dólar y el impacto de esta moneda en los insumos y equipamiento. En este sentido, incluso se han llegado a frenar procesos de licitaciones porque las empresas oferentes decidieron retirar sus propuestas al no contar con precios de referencia.

Programas

El retroceso de los programas nacionales comenzó en el año 2016 con la interrupción del envío de insumos del Programa Remediar a los efectores del primer nivel de atención.

Posteriormente se reanudó la provisión pero con un botiquín reducido, que contiene 42 insumos de los 78 que se recibían.

Otro programa de gran impacto en las arcas provinciales, ya que no se lo tenía presupuestado porque se cubrió regularmente por 14 años desde el Ministerio de Salud de la Nación, es el Programa Federal Incluir Salud que tiene más de 33.200 usuarios en nuestra provincia, que corresponden a beneficiarios de pensiones nacionales, que en muchos casos son pacientes crónicos o con discapacidades, requiriendo prestaciones de alta complejidad (tal el caso de los pacientes que requieren diálisis, oncológicos o adultos mayores), que son prácticas que no pueden postergarse ni interrumpirse.

Una complicación adicional que presenta esta herramienta de gestión es que este año dejó de pertenecer a la órbita del Ministerio de Salud de la Nación, pasando a formar parte de la Agencia Nacional de Discapacidad, correspondiente a la Vicepresidencia de la Nación. Esta reestructuración y cambio de dependencia ha dilatado las gestiones ante Nación para que la provincia perciba los fondos que fue desembolsando en los últimos meses en concepto de las prestaciones ofrecidas por una cifra cercana a los 168 millones de pesos.

Además tampoco se han recibido recursos para el pago de las becas de profesionales y no profesionales que prestan servicios en el marco del Programa de Equipos Comunitarios (anteriormente denominado Programa Médicos Comunitarios). Por lo tanto la provincia afecta mensualmente 2.5 millones de pesos para el pago de los 298 contratos bajo programa.

Gestiones con PAMI

En torno a la deuda que mantiene el PAMI con la provincia, se indicó que fueron claves las gestiones del gobernador Gustavo Bordet ante las autoridades nacionales. Velázquez precisó: “La deuda se fue normalizando con el plan de pago acordado el año pasado y en este momento se nos adeuda un 30 por ciento del total, lo cual significan aproximadamente nueve millones de pesos”.

Mejoras en materia de recursos humanos

Además la ministra indicó que se avanza en el proceso de pases a planta y reconocimiento de estabilidad de los trabajadores del sector salud: “Ya elevamos al gobernador el proyecto de decreto, donde Salud es uno de los ámbitos que más va a regularizar el recurso humano: son aproximadamente 2.698 agentes en concepto de estabilidad y pase a planta en distintos escalafones; es un gran avance y seguiremos trabajando en la política de recursos humanos del Ministerio de Salud”, señaló Velázquez.

También valoró la jerarquización del recurso humano calificado, vital para los hospitales de todo el territorio entrerriano, destacando los incrementos en los valores que ofrece la provincia en concepto de guardias activas, así como la actualización de las becas que perciben los profesionales que cursan su residencia.

Impresión de una línea rectora

La ministra señaló: “Se está haciendo un monitoreo a nivel hospitalario midiendo los resultados sanitarios con indicadores precisos; en estos establecimientos la misma demanda instala el cumplimiento de los profesionales que asisten y en esto tiene mucho que ver quien conduce las instituciones”. En este sentido Velázquez indicó que desde el comienzo de su gestión se tomó la determinación de instaurar comisiones normalizadoras en diferentes hospitales de la provincia con el objeto de racionalizar y optimizar los recursos, así como para dejar establecida una mecánica de trabajo ordenada, recobrando la rectoría sanitaria.-