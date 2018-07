Mal arranque de Cutro en Catamarca

Comienzo sin suerte para Nadia Cutro en la quinta fecha del Rally Argentino en Catamarca. En el inicio del Rally Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, en la PE1 Banda Sur – La Puerta, la entrerriana tuvo que abandonar al cortarse los espárragos de la rueda delantera derecha del Toyota Etios Jr que le alista el CEO Rally Team.

“Estamos amargados pero ya pensamos en mañana. El auto llegó andando en la asistencia, no le pasó nada, no lo golpeamos. En una recta vi la rueda que nos pasó, se cayó sobre ese costado el auto y paramos“, explicó la actual Campeona de la Junior, que es navegada por Luciano Bombaci. “Una pena grande… Pero hay que pensar en la Segunda Etapa y buscar sumar la mayor cantidad de puntos para que no se nos escapen mucho en el Campeonato“, agregó.

Este es apenas el segundo abandono en 15 carreras corridas para el auto construido y desarrollado íntegramente por el equipo en Concordia. El anterior había sido la segunda fecha del Etios Jr, en la cita del Rally Mundial en Argentina el año pasado. Justamente en esa competencia la deserción fue en el Día 1, y fueron los más rápidos de la Segunda Etapa.

?>Cronograma de Actividades:

-Segunda Etapa: Domingo 8 de julio

PE7-9.18: Palo Labrado – El Portezuelo I (16,84 Km)

PE8-9.46: El Portezuelo – Ruta 33 I (9,06 Km)

Parque de Servicios – Catamarca

PE9-12.14: Palo Labrado – El Portezuelo II (16,84 Km)

PE10-12.42: El Portezuelo – Ruta 33 II (9,06 Km)

PSE11-13.45: Catamarca (2,25 Km)

Nota: Se consigna el horario de largada del primer auto.