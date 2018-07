Jugaron partidos de handball de los Juegos Deportivos Evita

Se disputó la etapa local de los Juegos Deportivos Evita en handball sub 16 varones, organizada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad y realizada en el estadio del Centro de Educación Física.

Participaron equipos representando a la Escuela N° 30, Instituto San Vicente, Colegio del Uruguay, Escuela Normal, Escuela N° 15, República de Italia, C.E.F. N° 3 y Escuela Técnica N° 1.

Resultó campeón el equipo del Centro de Educación Física, que en el partido final le ganó al Colegio del Uruguay por 12 tantos a 4. El tercer puesto fue para la Escuela Normal y el cuarto para la Escuela N° 15.

Las competencias continuaron este jueves con la disciplina de hockey femenino sub14 y sub16 en la cancha del Club Regatas Uruguay.

Finales provinciales en la ciudad

Concepción del Uruguay será sede de las finales provinciales de atletismo femenino y masculino sub 14 y sub 17, del 12 al 14 de septiembre. También se disputará la categoría discapacidad mixta sub 14, sub 16 y sub 18, y natación mixta sub 14, del 1 al 3 de octubre.

Las competencias finales nacionales de los Juegos Evita convencionales se desarrollarán del 22 al 27 de octubre en Mar del Plata. En Bariloche se disputarán las finales nacionales de Adultos Mayores, del 9 al 13 de noviembre, mientras que en Buenos Aires se desarrollarán las finales nacionales de discapacidad, del 21 al 26 de noviembre.