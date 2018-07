Infracciones de tránsito: Solo con multas se podría controlar

El tránsito en Concepción del Uruguay, sigue dando que hablar y son numerosos os reclamos de vecinos que envían a 03442 las quejas por el descontrol que se vive.

Malos estacionamientos sobre veredas, sendas peatonales, ochavas, cordones amarillos, azules o de paradas de colectivos, son una diaria que solo basta salir a dar una vuelta y esto se observa casi en cada cuadra.

El parar en doble fila con balizas, es uno de los casos más repetidos, sobre todo en días de lluvia, generando así un serio riesgo para otros conductores o transeúntes.

Lamentablemente, más allá de los pedido o recomendaciones, estos casos se siguen produciendo y no son solo los automovilistas los que los cometen, ya que son numerosas las motos que se dejan en estos sectores reservados o prohibidos, sin contar la falta de respeto a semáforos, ruidos molestos o el no uso del casco, algo que se comenzó a observar en zona no céntricas de la ciudad.

Las fotos de los lectores llegan a diario a la Redacción de 03442, lo que demuestra que solo con multas se podría dar una solución al problema y de esta manera organizar el tránsito en la ciudad.