Inauguraron nuevo equipamiento y refacciones en mutual municipal

La Dirección General de Servicios Sociales para el Personal Municipal cuenta con nuevo equipamiento en su consultorio odontológico, además de haberse refaccionado las instalaciones de la mutual.

Todo fue inaugurado este lunes con presencia del intendente, José Lauritto, junto al presidente del directorio, Agustín Bordagaray, el presidente del Concejo Deliberante Martín Oliva, demás integrantes del directorio, empleados y el equipo de odontólogos que atiende en el consultorio de la propia mutual.

El sillón odontológico de última tecnología fue adquirido con $ 170.800 de inversión, provenientes de recursos propios. Tanto esta compra como las remodelaciones, se enmarcan en un proyecto de reforma edilicia e incorporación de espacios para la prestación de servicios.

El Intendente Lauritto destacó los logros considerando que “ningún tiempo es sencillo y tampoco este es sencillo. Por eso creo que hay que destacar el compromiso y la capacidad de que hoy la mutual no esté en deuda con nadie”. Además subrayó: “que se quiera ir sumando servicios, eso es un gran paso adelante. Esta mutual tiene sus características porque es la única mutual municipal de la provincia, que no está dentro del IOSPER” por lo cual recordó a “aquellos que la pensaron, la soñaron, la crearon y la hacen funcionar, han sido lo suficientemente inteligente. En estos tiempos en que todo se globaliza, no es fácil sostenerse… Cuando falta la salud, es un problema personal, familiar y social, por eso hay que estar presente y este avance nos pone contentos”.

Resultados de un trabajo sostenido

Las autoridades coincidieron en que estos avances son producto “de un trabajo que no es de hoy para mañana sino que viene de hace varios años”, expresó Mario Barberán, secretario general de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales. En este marco, subrayó que la mutual “hace varios años que no está cortada, tiene muy buenos servicios, tiene atención personalizada, va creciendo, tiene consultorios”; ante esta situación de crecimiento manifestó “sentir orgullo y sentido de pertenencia”.

Reconocimiento y servicios

El Presidente del directorio, Agustín Bordagaray, recordó que el servicio odontológico en la mutual “nació por una necesidad, ante lo cual un grupo de odontológos nos dio una mano enorme”. En este marco, “por aquel entonces llegó la nobel odontóloga Cristina Barros, quien aportó una silla odontológica que tenía”, además de comenzar a integrar el equipo de dentistas que atienden en el consultorio. Por este aporte, la joven recibió un reconocimiento por parte de las autoridades.

Por otra parte, vale destacar que la mutual se encuentra en pasos previos a la firma de un convenio con la Fundación Favaloro. Este acuerdo le permitirá al beneficiario de la mutual municipal atenderse fácilmente en esta institución de prestigio nacional e internacional. “Debemos agradecer las gestiones del Dr. Martín Oliva, que nos permitió abrir las puertas a este convenio que redundará en un mejor servicio para la familia municipal”, señaló Bordagaray.