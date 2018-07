Están definidos todos los clasificados a la Copa de Oro

Engranaje sacó el último boleto para la Copa de Oro, le alcanzó con la igualdad ante Defensores del Oeste, ya que perdieron María Auxiliadora y Unión y Recreo que llegaban con la misma ilusión. Las Mecánicas acompañarán a Oro San Marcial, Almagro, Parque Sur, Atlético Uruguay, Agrario Rocamora, Don Bosco y Los Gorilas. El resto jugará por la Copa de Plata.

Se disputó en cancha de Atlético Uruguay la decimotercera y última fecha de la Etapa Inicial del Apertura Femenino “Dora Silveria Coronel”. Dejó como saldo destacado la clasificación de Engranaje para jugar la Copa de Oro, ocupando el octavo lugar que había disponible. Le alcanzó a las de Villa Sol con el punto que obtuvieron en la igualdad 1 a 1 con Defensores del Oeste, ya que María Auxiliadora, que llegaba con los mismos puntos que las Mecánicas, cayó 2 a 0 con Almagro, y Unión y Recreo que estaba un punto más abajo perdió 3 a 0 con Atlético Uruguay.

La Etapa Final. La Copa de Oro se jugará al sistema de Play Off en partidos de ida y vuelta. Los cruces serán de la siguiente manera: 1° vs. 8°; 2° vs. 7°; 3° vs. 6° y 4° vs. 5°. Habrá ventaja deportiva para el equipo mejor posicionado en la Etapa Inicial, excepto en la final.

Los cruces quedaron armados de la siguiente manera: Los Gorilas vs. Almagro; Don Bosco vs. Parque Sur; Agrario Rocamora vs. Atlético Uruguay y Engranaje vs. San Marcial.

Los restantes seis equipos, ubicados en las posiciones 9° a 14° de la Fase Inicial jugarán la Copa de Plata. Lo harán al sistema todos contra todos a una sola rueda (5 fechas) y se coronará al equipo que sume la mayor cantidad de puntos.

Los partidos de ida de Cuartos de Final de la Copa de Oro y los correspondientes a la primera fecha de la Copa de Plata, se disputarán el próximo domingo en San Marcial.

Síntesis

Cancha: Atlético Uruguay

Atlético Uruguay 3 – Unión y Recreo 0

Goles: Nadia González y Ana Laura Ledesma-2- (AU)

Expulsada: Lisandra Franchesque (UyR)

Los Gorilas 0 – San Marcial 2

Goles: Virginia Crudo y Agustina Garnier (SM)

Agrario Rocamora 2 – Boca Juniors (CE) 0

Goles: Belén Yasiuk y Giesla Saiper (AR)

Don Bosco 0 – La China 0

Defensores del Oeste 1 – Engranaje 1

Goles: Daniela Antivero (DO); Melanie Zaballo (E)

Parque Sur 13 – Libertad 0

Goles: Patricia Villareal-6-, Guadalupe Váldez-3-, Katherine Olier-2-, Fernanda Firpo y Angélica Saldivia (PS)

María Auxiliadora 0 – Almagro 2

Goles: Melina Ramírez-2-

Árbitros: Galo Martínez, Aldo Gómez y Marcelo Francia

Posiciones

Equipos Pts. PJ G E P GF GC DF 1 San Marcial 34 13 11 1 1 62 5 57 2 Almagro 34 13 11 1 1 47 5 42 3 Parque Sur 31 13 10 1 2 36 5 31 4 Atlético Uruguay 28 13 9 1 3 32 15 17 5 Agrario Rocamora 27 13 9 0 4 31 15 16 6 Don Bosco 26 13 7 5 1 28 8 20 7 Gorilas 18 13 6 0 7 25 23 2 8 Engranaje 15 13 4 3 6 19 25 -6 9 María Auxiliadora 14 13 4 2 7 20 19 1 10 Unión y Recreo 13 13 4 1 8 11 27 -16 11 La China 9 13 2 3 8 11 25 -14 12 Defensores del Oeste 9 13 2 3 8 6 25 -19 13 Boca Juniors (C.E.) 4 13 1 1 11 1 49 -48 14 Libertad 0 13 0 0 13 0 83 -83



Goleadoras

Apellido y Nombre Club Goles Duarte Flavia Atlético Uruguay 17 Crudo Virginia San Marcial 16 Garnier Agustina San Marcial 12 Garelli Luciana Gorilas 11 Pintos Ivana María Auxiliadora 11 Ramírez Melina Almagro 10 Ramírez Vanina Engranaje 9 Yasiuk Belén Agrario Rocamora 8 Gómez Oriana Almagro 8 Fernandez Daiana Almagro 8 García Luciana Gorilas 8 Benítez Antonella Almagro 7 Ledesma Ana Laura Atlético Uruguay 7 Villarreal Patricia Parque Sur 7 Leiva Lourdes San Marcial 7

Programación

Domingo 08/07

Cancha: San Marcial

09:00 Boca Juniors (CE) vs. La China Copa de Plata

10:15 Libertad vs. Defensores del Oeste Copa de Plata

11:30 Los Gorilas vs. Almagro Cuartos de Final Ida – Copa de Oro

12:45 Don Bosco vs. Parque Sur Cuartos de Final Ida – Copa de Oro

14:00 María Auxiliadora vs. Unión y Recreo Copa de Plata

15:15 Agrario Rocamora vs. Atlético Uruguay Cuartos de Final Ida – Copa de Oro

16:30 Engranaje vs. San Marcial Cuartos de Final Ida – Copa de Oro