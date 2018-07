En el Uruguay: Buzos del Club Regatas realizaron inmersiones en “Aguas abierta”

El día domingo 22 se realizó la primera salida de buceo para realizar inmersiones en “Aguas abierta”, en la Republica Oriental de Uruguay.

Los buzos del Club Regatas Uruguay, realizaron el curso de buceo durante 16 clases (4 meses), con materias teóricas como Física del buceo, Equipamientos del buceo, medicina, tablas de descompresión y reglamentación marítima, entre otras y materias prácticas en la pileta del Club, también denominado periodo de actualización y habiendo aprobado el examen final del curso.

En el Uruguay, se llevó a cabo una salida de buceo en “aguas abiertas” para poner en práctica todo lo aprendido durante el curso de buceo.

Durante las mismas se realizaron inmersiones en profundidades variables entre 7mts y 8mts aproximadamente, en un fondo rocoso, con flora y fauna autóctona de la zona, con visibilidad de 10mts y con temperatura del agua en inmersión de 17°C.

Al finalizar las inmersiones los buzos fueron agasajados con asado y así finalizando la jornada de viaje de egresados de la Promo 24.

“Se informa que el día 11 de agosto a las 11hs en la pileta del Club Regatas Uruguay, se realizarán los BAUTISMOS DE BUCEO GRATIS Y SOLIDARIO. Solamente se solicita un alimento no perecedero y ropa que no uses a los efectos de donar algún comedor que lo necesite”.

Próximo inicio de Cursos de Buceo será el viernes 17 de agosto de 20 a 23hs o sábado de 10 a 13hs. Para mas informacion: 03442-15576531.