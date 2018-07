Homenajes a Pancho Ramírez en el lugar de su muerte y en Concepción

Un acto histórico para Concepción del Uruguay se llevó a cabo este martes 10 de Julio en el Monumento a Pancho Ramírez ubicado en el Camino Real, en el norte de Córdoba, donde hace 197 años fue asesinado. Estuvieron presentes los gobernadores de Córdoba y Entre Ríos, Juan Schiaretti y Gustavo Bordet, el ex gobernador Jorge Busti, y legisladores e intendentes de ambas provincias. Además, una delegación de Concepción del Uruguay de casi 100 integrantes recorrió más de 850 Km. para llegar al paraje donde se enclava el Monumento.

“Muchas gracias señor Gobernador por este gesto de abrirnos su corazón. Sentimos un orgullo de poder ser parte de esta delegación de uruguayenses y estar aquí en este lugar histórico para rendirle homenaje a Francisco Ramírez. Para quienes es la primera vez que estamos acá, hay una emoción muy grande y eso se siente en el aire”, señaló el intendente José Lauritto, en su presentación.

Integración

Lauritto destacó que “siento una enorme alegría de que Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos se hayan integrado; desde la cultura y desde la historia. Venimos de una ciudad que respira historia en cada una de sus calles. Es la ciudad que primero adhirió a la Revolución de Mayo, es la ciudad de 5 presidentes, es la ciudad que transitó Artigas y del Congreso de Oriente que declaró la independencia, es la ciudad del primer colegio laico. Es la ciudad que fue Cuna de la organización Nacional, y eso se lo debemos a los dos máximos entrerrianos: Francisco Pancho Ramírez y Justo José de Urquiza”.

“Reivindico en los Gobernadores el valor que le dan a la historia. El mismo Francisco le decía hace poco a jóvenes de Rosario: No reniegues de la historia de tu patria, no reniegues de la historia de tu familia. Busca en tus raíces que así sabrás construir tu futuro. A aquellos que te digan que los próceres de la Patria ya no existen y que lo que viene es todo nuevo, deciles que la historia les reservará el papel de payasos de la historia”, agregó.

Reivindicar el federalismo

“Es una gran alegría recibirlos hoy aquí. Nos conmueve esa voluntad de los entrerrianos de rendir homenaje a uno de sus máximos próceres como es Francisco ‘Pancho’ Ramírez”, señaló Juan Schiaretti y agregó: “Para nosotros es importante que nuestra patria siempre escuche lo que viene de la historia, que reconozca a sus próceres, a sus héroes; así sabrá por qué estamos en el lugar que estamos y cómo proyectarse en el futuro. Este monumento, que es un homenaje a Pancho Ramírez, significa la voluntad del pueblo de Córdoba de reconocer a los caudillos federales. Porque si hay algo que debe caracterizar al interior de la Argentina es la defensa del federalismo”.

Y con una fuerte impronta provincial, el Gobernador de Córdoba remarcó: “Es necesario siempre reclamar esos derechos que nos corresponden a las provincias y que hacen a la defensa del federalismo, con la convicción de que formamos parte de un Estado Nacional”.

“Estar aquí, además de rendirle este justo homenaje a Francisco Ramírez, significa seguir trabajando juntos para tener mejores provincias y una mejor República Argentina como nos merecemos”, remarcó.

Además, sostuvo que Ramírez fue “un visionario, alguien que le dio una estructura a nuestra provincia, que la pensó para el futuro y no sólo para la coyuntura que existía en ese momento. Estar aquí significa recorrer ese periplo, acompañar una epopeya histórica y romántica”.

Por su parte, Bordet habló de la necesidad de “generar vínculos entre la historia y el presente para no seguir resignando lo que legítimamente nos corresponde”. También reiteró la importancia de “seguir trabajando juntos para tener mejores provincias y una mejor República Argentina”.

“Esto tiene que ver con nuestra actualidad y los desafíos que se nos presentan todos los días para llevar adelante estas banderas federales que no son sólo declamativas”, continuó Bordet y recordó el escenario en el que libró sus batallas Ramírez, en el que hay “una ciudad rica como Buenos Aires y provincias pobres que era donde se producía la mayor parte de las materias primas… Poco ha cambiado en el tiempo”, lamentó el mandatario.

En esa línea sostuvo que “es necesario siempre reclamar esos derechos que legítimamente nos corresponden a las provincias argentinas” y subrayó: “Hay que hacerlo con la convicción que formamos parte de un gran Estado Nacional”.

Seguidamente manifestó que “estar hoy en San Francisco del Chañar y conmemorar esta gesta histórica significa renovar un compromiso de trabajo en conjunto, como lo hacemos hoy con Juan (Schiaretti) y también con la provincia de Santa Fe en la Región Centro; y también con el conjunto de los gobernadores cuando ponemos lo mejor de cada uno de nosotros para lograr el mejor resultado en el orden nacional”.

En representación de la comunidad educativa, la docente de la EET N° 2 “Francisco Ramírez”, hizo una emotiva semblanza histórica del Supremo Entrerriano, especialmente sobre su legado en la lucha por el federalismo, la igualdad y la educación.

La delegación

La delegación uruguayense estuvo integrada por Lauritto, el viceintendente Martín Oliva, la Directora Departamental de Educación Ana María Díaz y supervisores del departamento Uruguay, el presidente del Instituto Ramiriano de Estudios Históricos, Maximiliano Galimberti, con seis integrantes del Instituto. Con mucha emoción se invitó a docentes y alumnos de la Escuela Nº 26 Francisco Ramírez de Basavilbaso, de la Escuela de Educación Técnica Nº2 Francisco Ramírez y del Centro de Formación Profesional Nº 5 Pancho Ramírez, quienes recorrieron más de 800 km para ser parte de este acto junto a los concejales Paola Delese, María del Carmen Tourfini, Guillermo González, Marianela Marclay, Viviana Sansoni y Juan Martin Garay. El secretario de Gobierno Ricardo Vales, el coordinador de Discapacidad, Ángel Salamonini, y el director y el coordinador de Comunicación, Matías Giqueaux y Walter Barsotti respectivamente.

Durante el acto se descubrieron tres placas, una de los gobiernos entrerriano y cordobés, otra del municipio de Concepción del Uruguay y una tercera del Instituto Ramiriano. El Intendente Lauritto entregó como obsequio los tres tomos de “La Historia de Concepción del Uruguay”, de Urquiza Almandoz en su nueva edición, a los gobernadores y a los intendentes Marcelo Eslava de San Francisco del Chañar (ubicado a pocos kilómetros del Monumento) y el Intendente de Villa de María Ramón Flores.

Recordaron en la ciudad



Al acto realizado en Córdoba por el 197° aniversario de la Muerte del general Francisco Ramírez, se sumó como cada año la ceremonia conmemorativa en la esquina de Galarza y Supremo Entrerriano, junto al busto que recuerda la figura del general Francisco Ramírez. El acto fue encabezado por el secretario de Coordinación General y Jefatura de Gabinete, Luis Carrozzo, junto a demás autoridades civiles y militares, con participación de banderas de ceremonia de colegios y Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Se refirió al caudillo y su accionar Silvia Bonus, vicepresidenta saliente del Instituto Ramiriano, quien es reemplazada por Maximiliano Galimberti. Bonus recordó al Supremo Entrerriano como “pregonero de mayo, en caminos aciagos e impenetrables de nuestro suelo entrerriano”, quien plasmó las doctrinas revolucionarias de mayo “en cada paso, en cada lucha escabrosa, entre los espinillos, a la intemperie; sólo cubierto por su poncho rojo, alguna manta, su montonera”.

Por otra parte, Bonus hizo un repaso por acciones desarrolladas desde el Instituto, “con el deseo ferviente de que los niños, jóvenes y grandes conozcan y reconozcan al caudillo entrerriano”.