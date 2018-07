El Mirador invitación

El Mirador invita al personal docente, no docente, alumnos y ex-alumnos que deseen escribir sobre el Colegio del Uruguay (anécdotas, personajes, historias de vida, lugares, actividades, deportes, arte, cultura, etc.) lo envíen a colegiodeluruguay@gmail.com hasta el martes 24 de julio del corriente.

Los textos no deberán tener más de una carilla Times New Roman 12 interlineado sencillo y estar preferentemente acompañados de una o dos fotografías (no excluyente).