El domingo en Almagro van las revanchas de los Cuartos de Final

Los partidos revancha de los Cuartos de Final de la Copa de Oro y de la 2ª Fecha de la Copa de Plata del Apertura “Dora Silveria Coronel” se jugarán este domingo en cancha de Almagro en una jornada que arrancará a las diez de la mañana.

Programación

Domingo 29/07

Cancha: Almagro

10:00 María Auxiliadora vs. Defensores del Oeste Copa de Plata

11:15 Libertad vs. Boca Juniors (CE) Copa de Plata

12:30 Unión y Recreo vs. La China Copa de Plata

13:45 Parque Sur vs. Don Bosco Cuartos de Final Vuelta – Copa de Oro

15:00 San Marcial vs. Engranaje Cuartos de Final Vuelta – Copa de Oro

16:15 Atlético Uruguay vs. Agrario Rocamora Cuartos de Final Vuelta – Copa de Oro

17:30 Almagro vs. Los Gorilas Cuartos de Final Vuelta – Copa de Oro