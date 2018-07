El domingo definen el campeón Libertad y Defensores del Malvinas

El Apertura “Adalberto Zurmhuller” de la Primera División Promocional llegará a su punto culmine este domingo cuando en cancha de Almagro se juegue la final. Libertad y Defensores del Malvinas se enfrentarán desde las 16:20 para definir el primer campeón de la temporada 2018.

La jornada en cancha del Taita estará organizada por los cuatro semifinalistas del torneo, Defensores del Malvinas, Libertad, Deportivo Municipal y Defensores de la Carne, y comenzará a las 10:30, jugándose desde esa hora y en continuado cuatro partidos amistosos. Para las 15:10 está programado el juego por el 3° Puesto entre Deportivo Municipal y Defensores de la Carne y posteriormente la gran final.

Domingo 08/07

Cancha: Almagro

Organizan: Defensores del Malvinas, Libertad, Deportivo Municipal y Defensores de la Carne

Amistosos

10:30 San Cayetano vs. Pipas FC

11:40 Defensores vs. Granate

12:50 Los Gorilas vs. PVC

14:00 Apolo Concepción vs. San Miguel

3° Puesto

15:10 Deportivo Municipal vs. Defensores de la Carne

FINAL

16:20 Libertad vs. Defensores del Malvinas