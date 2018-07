El 28 de octubre la UCR de Entre Ríos elegirá nuevas autoridades partidarias

Así lo definió el comité provincial la semana pasada • El proceso electoral comenzará el 28 de agosto con la exhibición de padrones. El 27 de septiembre es la presentación de listas. El actual presidente del centenario partido en la provincia, Pedro Galimberti, dijo que se están dando “charlas informales” al respecto y adelantó que “no hay nada definido”. “La idea del consenso es la que prima”, subrayó y descartó – al menos por ahora – postularse para un nuevo período.

El 28 de octubre habrá elecciones partidarias en la UCR Entre Ríos para la renovación de autoridades, como ocurre cada dos años.

El cronograma fue definido la semana pasada por el Comité provincial y es el siguiente:

28 de agosto: exhibición de padrones en Comités Departamentales

28 de agosto al 7 de septiembre: plazo para la realización de tachas e impugnaciones.

8 de septiembre al 12 de septiembre: los comités departamentales resuelven las impugnaciones.

13 de septiembre al 14 de septiembre: notificación a los interesados sobre lo resuelto por los comités departamentales.

15 de septiembre al 16 de septiembre: recepción de apelaciones en Comités Departamentales.

17 de septiembre al 18 de septiembre: recepción de apelaciones en Comité Provincial.

19 de septiembre al 24 de septiembre: el Comité Provincial resolverá las apelaciones.

25 de septiembre al 26 de septiembre: remisión de padrones definitivos oficializado a los Comités Departamentales.

27 de septiembre: presentación de listas para oficializar.

5 de octubre: oficialización de listas.

28 de octubre: realización de las elecciones.

• La búsqueda del consenso.

El actual presidente de la UCR entrerriana dijo por ahora “no hay nada definido” respecto a listas y candidaturas y admitió que se están dando “charlas informales”.

“En líneas generales uno ve que hay una idea de buscar un consenso entre los sectores mayoritarios”, señaló y aunque aclaró que “no descarta nada” planteó que “es saludable la renovación”.

“Uno creería que debería haber otra impronta, esto no quita nada si luego se logran acomodar las cosas”, insistió el también intendente de Chajarí y definió: “Hemos sido un comité de transición”.

Destacó después que “la idea del consenso es la que prima”. “Falta mucho y si no hay acuerdo también está la posibilidad de ir a una interna”, reflexionó.

“Si me decís ‘hoy te sentás’ digo ‘no’”, expresó Galimberti aunque no cerró la puerta del todo: “Si puedo ser útil en un proyecto colectivo de partido bien y si no, no tengo ningún problema; no voy a aferrarme a ningún sillón”. (APFDigital)