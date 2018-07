CE 850, Duelo de grandes en Concepción



Con la mayor cantidad de público en lo que va del año , muchos pilotos inscritos y gran asistencia de medios , Competición Especial 850 cerró un fin de semana soñado. Desarrollando la primer carrera de invitados puntuable de su historia.

Procar 1100 titulares – Mario extrañaba la victoria

Esta final mantuvo sin respirar a todo aquel que se acercara al alambrado durante las doce vueltas que duró. Ante un circuito tan largo no había razones para suponer que mas de la mitad del pelotón transitaría casi 10 vueltas separado por apenas cien metros. Adrián mario parecía picar en punta, pero Cristian Conte le dió alcance y brindaron una limpia batalla puerta a puerta hasta la final. Marcos Acosta prevaleció en el grupo de los del medio y se adjudicó un tercer puesto que lo ayuda mucho en el campeonato.

Procar 1100 Invitados – Cosa de adrianes

Después de muchos años vuelve a ganar un bonaerense en CE 850. La final daba inicio con el verde del semaforo, con Iván Sanchez que largaba desde la pole pero quedaba inmóvil por problemas en transmisión, de milagro fué sorteado por todos pero Adrián Rodriguez, (al mando de la unidad de Adrían Mario) fué al trompo para evitarlo.

Sergio Beorda dominó la carrera, tras un roce disputando la punta con Fernando Elola su auto no volvió a ser el mismo.

Un múltiple despiste en la parte baja del circuito sentenció la salida del Pace Car, juntando el pelotón. La bandera verde daba una sola vuelta lanzada de carrera y para ese entonces Rodriguez que venía recuperando, se abalanza sobre la posición de Beorda capturando la punta. Lazaro Sabiský sacó provecho de la rendidora unidad de Oscar Demarlengue y se lleva el tercer escalón del podio.

Clase C – Colón presente con Benitez

Parrafo aparte merece la segunda presentación del año de Clase C, que pone de manifiesto que está para cosas serias dentro del automovilismo provincial.

Una final poco común para este tipo de autos, con todo el pelotón peleando muy de cerca siempre siguiendose en succión, con abundantes sobrepasos y algún que otro roce en el afán de ser más. El joven colonense Esteban Benitez debuta en la categoría con un justo triunfo, segundo y llevandose con sigo la mejor maniobra del fin de semana, Maximiliano Rougier. El de villaguay, Juan García arribó tercero sobre la linea de meta, aventajando a Jorge Boujón.

Clase C Invitados – El senda también quiere

Los invitados de Clase C le pusieron cordura al domingo después de tres finales para el infarto, con una carrera mas distanciada que sin embargo brindó sobrepasos e incluso la lucha directa por la punta que terminaría en manos de Franco Bonasegla con un trabajo intachable a lo largo del fin de semana, con el VW Senda (del titular Jorge Boujón) que rendía mucho en velocidad de curva.

Muy prolija la labor de Facundo Tamay que le entrega buen puntaje a Rougier.

Martín Solari, tras un parate en sus actividades como piloto este 2018 cumplió con la doble invitación por un lado en clase Procar y por otro con un tercer puesto en la Clase C tras una rápida adaptación con el tracción delantera que le sentó muy bien.

Resultados Extraoficiales

Procar 1100 titulares

1 ADRIAN MARIO

2 CRISTIAN CONTE

3 MARCOS ACOSTA

4 GABRIEL ALFARO

5 DIEGO CABANDIE

6 DANIEL FLEITAS

7 ALFREDO MOSSER

8 OSCAR DEMARLENGUE

9 OCTAVIO MARDON

10 SERGIO ALMADA a 2 vueltas

11 FABIAN CONTE a 6 vueltas

RICARDO DROQUI a 12 V

Final Procar 1100 Invitados

1 ADRIAN RODRIGUEZ

2 SERGIO BEORDA

3 LAZARO SABISKY

4 EDUARDO LANDI

5 LUCIANO LAMBERT

6 SIVLIO POGGIO

7 CRISTIAN WOLTER

8 MARTIN BENEDETTI a 3v

9 MARTIN SOLARI a 3 v

10 FERNANDO ELOLA a 7 v

11 IVAN SANCHEZ a 9 V

12 ALBERTO RAMOS a 9 V

Clase C Titulares

1 ESTEBAN BENITEZ

2 MAXIMILIANO ROUGIER

3 JUAN GARCIA

4 JORGE BOUJON

5 NICOLAS STUR

6 CLAUDIO ENRIQUEZ

7 MATIAS BACCON

8 CLAUDIO MARIANI a 9 vueltas

Clase C invitados

1 FRANCO BONASEGLA

2 FACUNDO TAMAY

3 MARTIN SOLARI

4 CARLOS MORIER

5 LUCAS BENITEZ

6 SANTIAGO LASALLE

7 MILTON OTAZU a 1 vuelta

8 SEBASTIAN ROUGIER a 4 vueltas