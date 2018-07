Caso Chaix: Pese a los esfuerzos de la Defensa mantuvieron la prisión preventiva de Emiliano Torrán

En audiencia realizada este viernes en horas de la tarde, en el Salón de Audiencias de Garantías, jueza subrogante, Dra. Melisa María Ríos, dispuso mantener la prisión preventiva de Emiliano Torrán (20), conductor del vehículo Renault que embistiera al Fiat Palio el pasado fin de semana y le costara la vida a Emiliano Chaix (33).

Fue en el arco de la causa caratulada “Torran, Emiliano S/ Homicidio culposo agravado”, donde estuvo presente el acusado junto a la defensora Oficial, Valeria Irel, los fiscales Gabriela Seró y Mariano Budasoff, así como el querellante designado por la madre de la víctima, doctor Sebastián Arrechea, destacándose la presencia en sala de los padres de Torrán, abogados de la joven pareja de Chaix; la psicóloga Florencia Sanz y el responsable de la Fundación 90 Días, Raúl Bustos; llevados por la Defensa.

Concedida la palabra a la defensora, manifestó que atento a diversas circunstancias de salud del imputado, interesaba el arresto domiciliario en la casa de sus padres, donde podría ser cuidado por su familia y miembros de la Fundación 90 días ya que le pondrían un acompañante terapéutico si lo necesitara.

La defensora intentó hacer valer la supuesta reacción del acusado ras el hecho que según testigos demostraba una gran desesperación en ayudar, hasta que llegó la Policía, en que se sentaron en el cordón de la vereda, agregando que el control de alcoholemia dio 0, no habiendo aún resultados de análisis de sangre, pero se ofreció voluntariamente para dicho test

También destacó que los padres lo están apoyando y consideran con certeza de que está “limpio”, y lo quieren seguir apoyando en forma diaria, la adicción es algo crónico y recalcó que Emiliano está comprometido en avanzar, por ello ofreció el domicilio de sus padres.

También dijo la doctora Irel, que desde la Fundación 90 días, están dispuestos a realizar las reuniones en el domicilio de la familia Torrán, para que continúe de manera responsable con dicho tratamiento, hacen un trabajo muy serio en esa Fundación y ofreció a la Lic. Florencia Sanz, para que se explaye sobe las necesidades del tratamiento de Torrán, de estar en lugar adecuado para realizar el mismo y compromiso de la Fundación para recuperación de tratamiento, leyendo la nota proporcionada por Raúl César Bustos, donde acompaña documental que hace a la Fundación 90 Días y listado de Profesionales que la integran.

La Lic. en Psicicológía Florencia Sanz, dijo que no lo ha entrevistado desde que ocurrió el hecho, lo que sabe es por lo que decían los chicos que viajaban con él, así como el informe del comisario Gauna, sobre su estado, entendiendo que se lo trasladó al hospital para su tratamiento, y por lo que ha trabajado con él, se encuentra con mayor conciencia y preocupación por el otro.

Raúl César Bustos, apoderado de la Fundación 90 Días, expresó que quiere dar sus condolencias a la familia de la víctima y que su mujer es amiga de la familia de la víctima y a los minutos llegó él también al lugar, y lo conocía a Emiliano y como apoderado de la Fundación, atento a su compromiso, es que no muera ninguna persona a raíz de las adicciones.

Bustos dijo que fue a la Comisaría luego de su trabajo en UP y la Fundación, y le mostraron una nota dirigida a él, y hablaba de que “quería ser libre”, y en el momento del hecho, lo que Emiliano dijo en voz alta, “yo me pego un tiro, yo me pego un tiro”, todo hace pensar que Torrán atentaría con su propia vida.

También destacó que estuvo dos veces con Emiliano Torrán y le pidió tranquilidad y confianza en la Justicia.

El fiscal auxiliar, leyó un informe que fue aportado, sin referir a indicadores de autolesión, no reviste criterio de internación, no considera existencia de riesgo para sí pero aconsejan tratamiento psicoterapéutico, no aceptando.

Al respecto la médica de Policía, Dra. María Luján Boffelli, sostuvo que a tenor del contenido de las cartas presentadas, lo vio lúcido y estable.

El doctor Budasoff, sostuvo que pediría el mantenimiento de la prisión preventiva ya que cuntan con un informe por lo demás objetivo, elaborado de manera conjunta por Equipo de Salud Mental de Hospital, del que no pueden dudar, no presenta riesgos el imputado, es coherente, se presenta ubicado en tiempo y espacio, sin indicadores de autolesión, agregando que se le sugirió medicación y se negó a recibirla, agregando que no ve por qué motivo, no generar un esquema de visitas más amplios para que lo atiendan en la Comisaría, y en su defecto, la Unidad Penal.

Por otra parte indicó la Fiscalía que la calificación es probable mude a homicidio con dolo eventual y restan elementos a incorporar en la causa, indicando que las testimoniales producidas son claras, en cuanto a que venía en exceso de velocidad, con testimonios que lo señalan que momentos antes del incidente, lo vieron circular a cerca de 100 km/hora, por 12 de Octubre y Chacabuco, agregando que quedan varias testimoniales por producir, como testigos que fueron sobrepasados por ese vehículo a gran velocidad.

La gran conmoción social que causó el hecho fue destacada por la parte acusadora, que además sostuvo que la sola soltura generaría en los testigos falta de ganas de declarar, a lo que se suma que Torrán está cumpliendo con una Probation en una causa acusado de “Lesiones amenazas y daño”, y que cuenta con medios económicos para burlar la Justicia.

Homicidio simple

El fiscal destacó que se evalúa con gran posibilidad variar la calificación hacia el “Homicidio simple” y descartó la supuesta conducta suicida alegada por la defensa a partir de lo informado por los profesionales.

Por su parte el apoderado de la Querella, doctor Sebastián Arrechea, expresó que tratar este tema por una cuestión patológica de índole psicológica, lo dice con todo respeto, los argumentos de la Defensa, no varían en nada las circunstancias primigénias, nada ha cambiado, sino que ha empeorado.

Arrechea fue contundente al indicar que no surge nada de posibles autolesiones, y los que sí son Profesionales, han explicado en qué condiciones se encuentra, refiere a la crisis psicológica del imputado en su cautiverio y encierro, es lógico que esté en esa situación, pero no se habla de su estado cuando iba alta velocidad, pero no se habla de lo ocurrido al trabajador y su pareja, con derecho de paso.

El querellante indicó que existe un cúmulo de evidencias, en escasos seis días, luego de medida cautelar, sin cambios de circunstancias, agregando que se estaría en una culpa temeraria, que roza claramente el dolo eventual, insistiendo que hay riesgos procesales.

Por oyra parte, contra los dichos de Bustos, Arrechea dijo que la alta velocidad por calle Rocamora a 100 km., “si eso habla de conciencia y preocupación por terceros, la psicología está empezando a funcionar mal”, además resaltó que el hecho ocurrió en Rocamora y Combatientes de Malvinas, no en Ruta 14, centro de la ciudad, “Seamos conscientes”, dijo el abogado que sostuvo que al acusado se le puede dar asistencia profesional en la Comisaría, como sucediera en el caso de Nahir Galarza en Gualeguaychú.

La defensora intentó desvirtuar los dichos de la parte acusadora y reiteró su pedido de prisión domiciliaria con tobillera electrónica y otras medidas, señalando que Torrán no buscó la muerte de Emiliano Chaix, pero pide proporcionalidad a lo que se está investigando, tras lo cual el imputado explicó que no está pensando, sabe que está en una depresión, tristeza, culpa, melancolía constante y les dijo que es mucho de estar jodiendo y haciendo chistes, y no le sale hacer esas cosas, agregando que cuando está en una terapia, es de pasarse el tiempo de la terapia y que no podía hablar del shock que tiene, que no puede siquiera leer un libro. También dijo que no se negó a tomar medicación, pero le costó mucho dejar de tomar, ya que tomó desde los 15 años y lo dejó hace unos meses.

Oídas las partes, la jueza analizó las evidencias a partir de los alegatos y dispuso la prisión preventiva del imputado Emiliano Torrán, por el término ya fijado en su oportunidad de 10 días como se resolviera en la audiencia anterior y desde dicha fecha.

Consecuentemente con ello, el acusado habrá de continuar alojado en dependencias de la Comisaría Primera, a dónde se oficiará para su toma de razón con autorización para realizar a diario sesiones de 45 minutos a una hora en dicha dependencia con la Lic. Florencia Sanz, a disposición del Juzgado de Garantías de la Dra. Alejandrina Liliana Herrero y a disponibilidad de la Fiscalía actuante, ello hasta nueva resolución.