Cambio de escenario para la final de la Promocional, se jugará en San Justo

El Consejo Directivo de la Liga de Fútbol informa que la jornada final del Torneo Apertura “Adalberto Zurmhuller” de la Primera División Promocional, se jugará en cancha de Unión y Recreo de San Justo, y no en cancha de Almagro como se había informado en la jornada de ayer.

Será el domingo con la misma programación de partidos. Libertad y Defensores del Malvinas se enfrentarán desde las 16:20 para definir el campeón del certamen. La jornada comenzará a las 10:30, jugándose desde esa hora y en continuado cuatro partidos amistosos. Para las 15:10 está programado el juego por el 3° Puesto entre Deportivo Municipal y Defensores de la Carne y posteriormente la final.

Domingo 08/07

Cancha: Unión y Recreo (San Justo)

Organizan: Defensores del Malvinas, Libertad, Deportivo Municipal y Defensores de la Carne

Amistosos

10:30 San Cayetano vs. Pipas FC

11:40 Defensores vs. Granate

12:50 Los Gorilas vs. PVC

14:00 Apolo Concepción vs. San Miguel

3° Puesto

15:10 Deportivo Municipal vs. Defensores de la Carne

FINAL

16:20 Libertad vs. Defensores del Malvinas

Árbitros: Cristian Debrabandere, César Vereda y Fernando Díaz