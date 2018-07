CAFESG capacitó en seguridad e higiene a más de 300 chicos que harán carrozas este año

Más de trescientos jóvenes pertenecientes a 31 escuelas de Concordia que este año realizarán sus carrozas alegóricas y humorísticas, participaron de los talleres organizados por CAFESG. Es el sexto año consecutivo que el organismo provincial acompaña el desarrollo de la fiesta que tendrá sus festejos centrales en el mes de septiembre.

La Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande a través de su Área Joven y en el marco del Programa Fortalecimiento de la Fiesta del Estudiante, desarrolló en coordinación con Estudiantes Concordienses Unidos (ECU), el taller de Seguridad e Higiene, con el fin de acompañar y capacitar a los estudiantes en la organización de su celebración anual de la Fiesta del Estudiante.

Durante el lanzamiento de las jornadas, el vocal de CAFESG, Diego Lascurain, les explicó a los chicos que “CAFESG tiene como función el desarrollo de la región de Salto Grande que son ocho departamentos de la provincia de Entre Ríos, en este marco me considero un defensor del área de desarrollo de nuestro organismo, porque entiendo que si bien hacemos muchas obras que son muy útiles y benefician a miles de vecinos, el concepto de desarrollo es más amplio, e incluye el aspecto humano, que es lo que de alguna manera van a tratar hoy en general bajo la consigna de la seguridad e higiene”.

Luego, al referirse específicamente al curso en sí, Lascurain les manifestó que “cuando ampliamos la visión del tema, nos damos cuenta que en el mundo moderno, sobre todo en la vida urbana, estamos sometidos permanentemente a riesgos, la idea es que se puedan ir de estas jornadas con un concepto más amplio de esos riesgos, que signifique tener la idea de lo que es la prevención, la precaución, la cautela, que nos permita ante un riesgo no conocido tomar la decisión de decir no, hasta que no me informe no hago esto, y que tengan en claro que esos riesgos van a existir, y tratar en algún momento de anularlos o achicarlos al mínimo”.

Soledad Siegrits, a cargo del Área Joven de CAFESG informó que durante los encuentros “se brindaron conocimientos básicos en lo que respecta a riesgos eléctricos, manipulación de herramientas, riesgos de incendio, uso de matafuegos, trabajo en altura, elementos de seguridad, evacuación, entre otros, que les permitirán trabajar de forma segura en la construcción de carrozas”.

“Las capacitaciones estuvieron a cargo de la ingeniera Paula Basso, que es una colaboradora integrante del equipo de CAFESG de hace muchos años” relató Siegrist, al tiempo que informó que “se continuarán realizando instancias de capacitación relacionadas con RCP y Primeros Auxilios, Promoción y prevención de la salud, reciclado, así como el acompañamiento a las diversas actividades que llevan adelante los jóvenes de Concordia de cara a la tradicional Fiesta del Estudiante” finalizó.

En tanto Melania Aguirre, presidente de ECU, agradeció “la presencia de todos los chicos” y, se dijo que desde la organización juvenil que nuclea a todos los estudiantes de Concordia “estamos muy agradecidos con CAFESG que nos brinda estas capacitaciones que les sirve a todos los que harán carrozas este año”.

Se capacitaron más 300 jóvenes pertenecientes a 32 carrozas alegóricas y humorísticas de las siguientes escuelas: Comercio Nº 1, Capuchinos, Colegio Nacional Alejandro Carbó, Jorge Luis Borges, Agrotécnica Nº 24, Normal, Itatí, San José, Bachillerato Artístico, José Gervasio Artigas, Esteban Zorraquín, San Francisco, San Martín, Felipe Gardel, San Roque González, Damián P. Garat, Juana Azurduy, República de Entre Ríos, Benito Juárez, Augusto Niez, Mariano Moreno, Juana Paula Manso, López Jordán, Principito, Gerardo Yoya, Bachillerato Humanista, Mitre, Técnica Nº 1, Comercio Nº 2, Velez Sarsfield y Jesús Nazareno.