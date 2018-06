Vitor propuso que sea pública la información en Diputados

Pidió que en ese recinto toda la información esté al alcance de los vecinos y derogar el decreto que deja en manos del pleno la decisión sobre si la información requerida es o no sensible.”Estamos en deuda a la hora de legislar sobre este derecho”, advirtió el diputado.

El diputado provincial Esteban Vitor (Cambiemos) propuso que el acceso a la información pública se aplique en la Cámara de Diputados y sobre todos sus temas, para lo que sugirió, como primer paso, el uso de la plataforma web que ya funciona en ese ámbito, como la de otras plataformas digitales, con el fin de que los ciudadanos puedan recabar con facilidad de una manera clara y entendible toda la documentación que necesiten, para lo que advirtió que en cada uno de esos soportes deberá removerse “toda barrera que obstaculice o dificulte el uso o reutilización por parte de terceros” de la información requerida.

Para que el acceso a la información pública se concrete en Diputados, Vitor presentó un proyecto de resolución por el que propone la adhesión de la provincia a la Ley Nacional 27.275, “a los efectos de garantizar en el ámbito de la Cámara el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública”, según explica en su iniciativa que ya tiene estado parlamentario.

Establece que la información a difundir contará de un índice de la información pública que tuviese en su poder en Diputados, con el objeto de orientar a las personas en el ejercicio del derecho de acceso a esos contenidos, para lo que pide que los vecinos puedan tener un detalle pormenorizado de los mecanimos de búsqueda como de los temas que estarán sometidos al requerimiento ciudadano.

Así, Vitor propone que sean temas de consulta la nómina de autoridades y personal de la planta permanente y transitoria u otra modalidad de contratación, incluyendo consultores, pasantes, detallando sus respectivas funciones y posición en el escalafón.

También serán información pública las escalas salariales, y todos los componentes y subcomponentes del salario total, correspondientes a todas las categorías de empleados, funcionarios, consultores, pasantes y contratados; como el presupuesto asignado a cada área, programa o función; y las transferencias de fondos provenientes o dirigidos a personas humanas o jurídicas, públicas o privadas y sus beneficiarios.

El diputado incluyó en la lista de temas a transparentar para uso ciudadano el listado de las contrataciones públicas, licitaciones, concursos, obras públicas y adquisiciones de bienes y servicios, especificando objetivos, características, montos y proveedores; como todo acto o resolución, de carácter general o particular y los informes de auditorías o evaluaciones, internas o externas, realizadas previamente, durante o posteriormente, referidas a la propia Cámara y sus dependencias, sus programas, proyectos y actividades.

Sumó, a su vez, todo mecanismo o procedimiento por medio del cual el público pueda presentar peticiones, acceder a la información o de alguna manera participar o incidir en la formulación de la política y,al fundamentar el proyecto, indicó que con la incorporación de este derecho “se intenta de garantizar en Diputados el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública. Creemos que el Estado entrerriano en sus diferentes ámbitos se encuentra en deuda a la hora de legislar sobre el derecho constitucional y convencional de acceso a la información pública”.

Finalmente, pidió la dereogación del decreto que somete a consideración de la Área Legal de la Cámara la determinación de si la información requerida es o no sensible, ya que a su vez, remite al pleno de la Cámara la decisión sobre esta cuestión”, lo que a su entender es absolutamente reprochable porque “así se desconocen los paradigmas esenciales que giran alrededor del derecho de acceso a la información pública no los principios establecidos por la Corte, para el caso”