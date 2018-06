Un Monzón barrió a Atlético Tala

Almagro goleó 3 a 0 a Atlético Rosario del Tala en su debut en la Copa Entre Ríos. Se jugó en cancha de Engranaje, donde el Taita festejó con dos goles Brian Monzón y Ezequiel Casenave. En Villaguay, Atlético Uruguay goleó 6 a 1 a Atlético Gualeguay.

Almagro armó su fiesta en el Provincial de fútbol, sobre todo en la primera parte, donde se vió lo mejor del equipo dirigo por Jorge Romero. Los hermanos Monzón, Brian y Gabriel enloquecieron a toda la defensa talense, mientras que Oscar Germanier aguantaba los trapos bajo los tres palos.

El arranque fue todo para el Taita, que llegó al primero tras una chamboneada de la defensa rival que se la dejó regalada, en el espacio verde del área chica y grande, para que Brian solo la empuje al primero.

De ahí hasta los 25 minutos, Almagro jugó en gran nivel, con los hermanos haciendo de las suyas, acompañados por Quitet y Soto, todos pibes del local. Enfrente, Tala mostraba firmeza en Paúl Thuot, Mora y Burgos, nueve grandote que se bancó solito a los cuatro del fondo del local. Cuando pudieron llegaron pero se encontraron con la experiencia de Germanier, atento para quedarse con el grito de gol que quería irse por la 39 hacia los pagos donde supo andar don Atahualpa hace una punta de años.

La primera parte terminó con Almagro festejando la mínima diferencia, que pudo ser más por las situaciones creadas pero también menos de no ser por las manos de su arquero.

El segundo tiempo comenzó a enfriarse como la gente en la cancha cada vez que “el ponchito de los pobres” perdía la batalla con las nubes. Los piques de los Monzón y algo de Soto calentaban las manos con los aplausos, pero todo se enredaba en el medio, ahí donde se piensa poco y se mete más.

Pero Brian tenía un rayo de sol en la zurda. Encaró de derecha, en diagonal, usando la línea del área como referencia. Pasaron dos de los rivales con la camiseta a bastones azul y blanco y antes del cierre del tercero, le entró con belleza y malicia, por encima del uno Bourquet, quizá encandilado también por le jugada de su rival. La globa se durmió abajo, apretada entre los hilos de la red y el pasto. El segundo, el que cerró el partido.

Atlético Tala porfiaba en quebrar a Germanier, que voló con los brazos hasta lo imposible, como un superheroe de comic vestido de negro y amarillo, para sacar un tiro libre malicioso del nueve que era el descuento, acaso merecido.

El tercero llegó ahora con Soto pisando el área para soltarla, casi paralela, a la entrada de Casenave, que definió por abajo, para irse a gritar el tercero dedicándoselo a su pibe por venir. 3 a 0 y asunto liquidado.

Se iba el sol, pero la alegría por la victoria se marcaba en cada hincha de Almagro, que se fueron yendo con una caricia dominguera que le regalaron los pibes del barrio. Autos, motos y hasta en caballo, retomaron el camino al barrio. En el vestuario sonaba cumbia y era todo felicidad. Debut, goleada, todo de la mano de chicos de la ciudad.

DECANO. En Villaguay, Atlético Uruguay goleó 6 a 1 al Atlético Gualeguay, con un gol de MAtías Padilla, en su primer partido tras el regreso al Decano uruguayense. Con esta victoria, queda lider de la zona con dos jugados y ganados. Los goles fueron de Jonathan Valle, Enzo Rougier (AU); dos de Ángel Gómez, Matías Padilla y Gustavo Mosca. Descontó Marcelo Estigarribia para el local.

Síntesis

Almagro 3 – Atlético Rosario del Tala 0

Goles: PT: 6? Brian Monzón (A) ST: 16? Brian Monzón (A), 43? Ezequiel Casenave (A)

Almagro: Oscar Germanier; Miguel Aguiar, Nicolás Gómez, Jonathan Bidela y Juan Guimaraens; Omar Avanzini, Alan Quittet, Brian Monzón y Javier Soto; Gabriel Padilla y Gabriel Monzón DT: Jorge Romero

Atlético Rosario del Tala: Giuliano Bourdet; Facundo Faifer, Beltrán Mori, Yamil Mora y Sergio Enriquez; Diego Pour Pour, Paul Thuot, Marcos Díaz y Facundo Corfiel; César Burgos y Dionisio Enriquez DT: Marcelo Bouchet

Cambios: ST: 13’ Rodrigo Saavedra x Padilla (A); 31’ Gerardo Prediger x Quittet (A) y Dimas Velázquez x Corfiel (AT); 38’ Ezequiel Casenave x G.Monzón (A) y 46’ Gonzalo Rebora x Díaz (AT)

No ingresaron: Nahuel Saavedra y Miguel Ferrari (A); Germán Atencio, Luciano Alarcón y Gabriel Barreto (AT)

Amonestados: Quittet (A) y Faifer (AT)

Terna Liga de Gualeguaychú

Árbitro: Rubén Retamal

Asistentes: Hugo Bustos y Edgardo Teles Triunfo

Cancha: Engranaje

Atlético Gualeguay (Villaguay) 1 – Atlético Uruguay 6

Goles: PT: 2’ Jonathan Valle (AU), 17’ Enzo Rougier (AU); 46’ Marcelo Estigarribia (AG) ST: 17’ y 35’ Ángel Gómez (AU), 19’ Matías Padilla (AU) y 37’ Gustavo Mosca (AU)

Atlético Gualeguay: José Luis Castellano; Jonathan Pérez, Carlos Veras, Cristian Leikan y Jorge Andino; Gonzalo Ramírez, Fabián Allende, Walter Kuder y Alejandro Allende; Marcelo Estigarribia y Nicolás Camacho DT: Claudio Waisser

Atlético Uruguay: Rubén Carrizo; Jonathan Valle, Enzo Rougier, Juan José Blanc y Mariano Albornoz; Joaquín Rodríguez, Nicolás Ladaga, Mariano Torresi y Matías Padilla; César Gómez y Ángel Gómez DT: Luis Tonelotto y Roberto Demus

Cambios: Lisandro Velázquez x Pérez, Matías Schimpf x A.Allende y Facundo Sillem x Leikan (AG); Franco Galarraga x Padilla y Gustavo Mosca x Torresi (AU)

No ingresaron: Guillermo Suárez y Leonardo Agustini (AG); Rodrigo Marín (AU)

Incidencias: PT: 46’ Rubén Carrizo (AU) le detuvo un tiro penal a Marcelo Estigarribia (AG), que convirtió en el rebote ST: 24’ Gonzalo Ramírez (AG) estrelló un tiro penal en el travesaño

Amonestados: J. Pérez (AG); Valle, Torresi, C.Gómez y Padilla (AU)

Terna Liga de Concordia

Árbitro: Martín Leiva

Asistentes: Daniel Brítez y Gonzalo Valin

Cancha: Atlético Gualeguay