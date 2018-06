Torneo Apertura 2018 “Eugenio Eduardo Redruello”: Programación 7ª Fecha



Sábado 30/06

Cancha: Atlético Uruguay

Atlético Uruguay vs. Almagro

15:00 8ª División (2006)

16:00 Sub 15 (2003)

17:00 Categoría 2011

17:00 Categoría 2008

17:40 Categoría 2009

Cancha: Don Bosco

Don Bosco vs Parque Sur

14:30 8ª División (2006)

15:30 6ª División (2004)

16:30 Categoría 2005

17:10 Categoría 2007

Cancha: Engranaje

Engranaje vs. Rivadavia

Principal

14:00 8ª División (2006)

15:00 7ª División (2005)

16:00 6ª División (2004)

17:00 Sub 15 (2003)

Auxiliar

14:00 Categoría 2008

14:40 Categoría 2010

15:30 Categoría 2012

16:10 Categoría 2007

17:00 Categoría 2011

17:50 Categoría 2009

Cancha: Gimnasia

Gimnasia vs. Lanús

14:30 Categoría 2009

15:20 Categoría 2007

16:00 Escuelita

16:40 Categoría 2008

17:30 6ª División (2004)

18:30 8ª División (2006)

19:30 Sub 15 (2003)

Cancha: María Auxiliadora

María Auxiliadora vs. Agrario Rocamora

Principal

14:00 7ª División 2005

15:00 8ª División 2006

16:00 6ª División (2004)

Auxiliar

14:00 Categoría 2007

14:50 Categoría 2010

15:40 Categoría 2009

15:30 Categoría 2011

17:00 Categoría 2008