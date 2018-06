Toda la programación del fútbol local para el finde

Torneo Apertura 2018 “Héctor Miño”

Programación partidos pendientes

Domingo 10/06

Parque Sur vs. Engranaje

Horarios: 3ª División 13:30 * 1ª División 15:30

Árbitro: César Vereda

Asistentes: Cristian Debrabandere (3ª) y Matías Mendoza

Cancha: Engranaje

Agrario Rocamora vs. San José

Horarios: 4ª División 12:00 * 3ª División 13:30 * 1ª División 15:30

Árbitro: Juan Moser

Asistentes: Gustavo Pérez (3ª) y Miguel Pérez (4ª)

Cancha: Agrario Rocamora

Sábado 09/06

Veteranos

Parque Sur vs. Almagro

Árbitro: Juan Moser

Asistentes: Fabián Pérez y Claudio Larrea

Cancha: Parque Sur

La 4ª División va con el fútbol juvenil en la jornada de cancha de Rivadavia desde las 11:00.

Torneo Apertura 2018 “Dora Silveria Coronel”

Programación 11ª Fecha

Domingo 10/06

Cancha: Defensores del Oeste (Basavilbaso)

10:00 Agrario Rocamora vs. La China

11:15 Atlético Uruguay vs. Parque Sur

12:30 Almagro vs. San Marcial

13:45 Gorilas vs. Engranaje

15:00 Don Bosco vs. Unión y Recreo

16:15 María Auxiliadora vs. Boca Juniors (CE)

17:30 Defensores del Oeste vs. Libertad

Árbitros: Aldo Gómez, Juan Castel y Jorge Gómez.

Torneo Apertura 2018 “Eugenio Eduardo Redruello”

Programación 4ª Fecha

Sábado 09/06

Cancha: Atlético Uruguay

Atlético Uruguay vs. Gimnasia

10:00 Sub 15(2003)

11:00 8ª División (2006)

12:00 6ª División (2004)

13:00 7ª División (2005)

14:10 Categoría 2012/2013

14:40 Categoría 2008

15:20 Categoría 2009

16:00 Categoría 2011

16:40 Categoría 2007

17:30 Categoría 2010

Árbitros: Galo Martínez, Matías Chere y Agustín Cáceres

Cancha: Atlético Colonia Elía

Atlético Colonia Elia vs. María Auxiliadora

12:00 8ª División (2006)

13:00 Sub 15(2003)

13:50 Categoría 2008

14:40 8ª División (2006) Atlético Colonia Elía vs. Parque Sur -Pendiente 2ª Fecha-

Árbitros: Martín Mendoza y Cristhian Fraccaroli

Cancha: Almagro

Parque Sur vs. Almagro

Lanús vs. Agrario Rocamora

10:00 8ª División (2006) Parque Sur vs. Almagro

11:00 6ª División (2004) Lanús vs. Agrario Rocamora

12:00 8ª División (2006) Lanús vs. Agrario Rocamora

13:10 Categoría 2011 Parque Sur vs. Almagro

13:50 Categoría 2007 Lanús vs. Agrario Rocamora

14:40 Categoría 2009 Lanús vs. Agrario Rocamora

15:20 Categoría 2012 Parque Sur vs. Almagro

16:00 Categoría 2011 Lanús vs. Agrario Rocamora

16:50 Categoría 2008 Lanús vs. Agrario Rocamora

Árbitros: Miguel Pérez, Mauro Martínez y Jorge Gómez

Cancha: Rivadavia

Rivadavia vs. Don Bosco

Engranaje vs. La China

Principal

11:00 4ª División Parque Sur vs. Almagro

13:00 Sub 15(2003) Rivadavia vs. Don Bosco

14:00 7ª División (2005) Rivadavia vs. Don Bosco

15:00 6ª División (2004) Rivadavia vs. Don Bosco

16:00 8ª División (2006) Rivadavia vs. Don Bosco

Árbitros: Gastón De León, Aldo Gómez y Fernando Picart

Auxiliar

10:00 Categoría 2010 La China vs. Engranaje

10:50 Categoría 2008 La China vs. Engranaje

11:40 Escuelita La China vs. Engranaje

12:20 Categoría 2009 La China vs. Engranaje

13:10 Categoría 2007 Rivadavia vs. Don Bosco

14:00 Categoría 2009 Engranaje vs. Almagro

14:50 Categoría 2008 Rivadavia vs. Don Bosco

15:30 Categoría 2010 Rivadavia vs. Don Bosco

16:10 Escuelita Rivadavia vs. Don Bosco

17:00 Categoría 2009 Rivadavia vs. Don Bosco

Árbitros: Agustín Zamaniego, Marcel o Francia y Federico Suffo.

Torneo Apertura 2018 Primera Promocional “Adalberto Zurmhuller”

Programación 11° Fecha Zona A

Domingo 10/06

Cancha: Almagro

Organiza: Pipas F.C.

10:30 Pipas FC vs. Racing

11:40 UOCRA FC vs. Deportivo Municipal

12:50 Deportivo Pronunciamiento vs. Defensores

14:00 PVC vs. Apolo Concepción

15:10 Isotopos vs. Boca Juniors (CE)

16:20 San Cayetano vs. Atlético Concepción

Árbitros: Fabián Pérez, Gastón De León y Fernando Diaz

Programación 10° Fecha Zona B

Domingo 10/06

Cancha: Parque Sur

Organiza: Titán

10:30 Los Gorilas vs. Nacional

11:40 Defensores de la Carne vs. Defensores del Malvinas

12:50 Granate vs. Villa Sol

14:00 La Unión vs. Titán

15:10 Libertad vs. San Miguel

16:20 Menssana vs. Metegol

Árbitros: Jorge Moreno, Daniel Voisard y Juan Carlos Ardetti.