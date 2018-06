Se registraron 30 nuevos despidos en El Diario de Paraná

Los nuevos despidos alcanzan a cronistas y redactores de las áreas de Interés general y Deportes, además de colaboradores al centenario matutino. Así lo reveló el periodista deportivo Nicolás Furlán, quien desde hace siete años se desempeñaba como colaborador en el matutino, según publicó Análisis Digital.

“Hoy recibimos en nuestros domicilios, los telegramas de despido, y en el caso de la sección de Deportes sólo quedarían tres periodistas a cargo, de los 15 periodistas deportivos que cubríamos a diario todas las disciplinas”, explicó Furlán. “Las situaciones personales de cada uno son diferentes porque dependen de las categorías”, aclaró al respecto.

“En los despidos anteriores, muchos de los trabajadores de la parte de prensa, eran cronistas y redactores, también hay colaboradores; la diferencia es el cumplimiento de horarios, pero el vínculo con la empresa es el mismo porque pertenecemos a la planta de El Diario”, remarcó Furlán en declaraciones realizadas a Canal Once.

• Los motivos de los nuevos despidos

Sobre los argumentos que ofreció la firma en las cesantías, el trabajador explicó que “los telegramas que recibimos quienes éramos colaboradores, marcaba un desinterés de nuestra parte de no querer trabajar”.

“Es una medida que duele muchísimo, porque si bien se venía masticando y presumiendo, es algo que uno nunca quiere que se llegue”, lamentó al respecto.

En la oportunidad, Furlán comentó que ingresó a El Diario como colaborador para la sección de Deportes en 2011. “Fueron cinco años con un vínculo laboral en negro porque solo recibía plata en efectivo por mi desempeño. Viajábamos para hacer las coberturas de las distintas disciplinas y no teníamos ART, nada. Seguimos adelante, y en el momento del pase a planta, cambió la modalidad, pero no la manera en la que se nos trataba”, rememoró el periodista deportivo.

“Fueron tres años en los que no se sabía nada, porque uno iba y reclamaba, y te decían, `no hay plata´. Todavía me deben tres sueldos de 2015. Y a esto se suma lo que vivimos el año pasado, no cobramos ni retroactivos, ni aguinaldos desde 2017, se nos adeuda el mes de noviembre del año pasado y solo cobramos el 40 por ciento de enero. A partir de allí, a la fecha, no hay novedades”, detalló. (APFDigital)