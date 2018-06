Se realizó emotivo homenaje a José Luis Cabezas en Concepción del Uruguay

En el marco del Día del Periodista que se celebró este 7 de junio, la Asociación de Periodistas del Departamento Uruguay APDU, junto con la Municipalidad de Concepción del Uruguay, realizaron una sencilla ceremonia en la calle que recuerda a José Luis Cabezas en nuestra ciudad, ubicada en la ex 33 del Oeste Sur.

El acto fue muy emotivo, ya que estuvieron presentes Gladys Cabezas, hermana del fotógrafo asesinado el 25 de agosto de 1997 y Gabriel Michi, periodista que fuera compañero de José Luis en la redacción de Revista Noticias. “Quiero agradecerles mucho… ver el nombre de mi hermano en esta calle me llena de emoción porque es un gran paso para que triunfe aquel grito de lucha: ‘No se olviden de Cabezas’”, señaló Gladys.

Jorge Díaz presidente de la Asociación de Periodistas del Departamento Uruguay, destacó que “Para nosotros es un orgullo poder hacer este acto. El asesinato de José Luis Cabezas se produce en enero de 1997. La frase ‘No se Olviden de Cabezas’ comenzó a replicarse primero en las redacciones, en las radios y después en marchas, en plazas, en estadios. Desde entonces es parte de la conciencia del pueblo argentino. Su asesinato fue obra del poder mafioso, aquel poder que José Luis logró retratar en una foto con la cual conocimos el rostro de Alfredo Yabrán. Una foto que molestó e incomodó. José Luis había cumplido con su deber de fotoperiodista. Su nombre se convirtió en un símbolo de lucha contra la impunidad tras el peor atentado contra la libertad de prensa desde el retorno de la democracia”.

Cabezas, presente

La hermana de José Luis Cabezas señaló que con la muerte de su hermano y de sus padres, ella quedó sin familia: “tengo la familia que formé, pero es muy duro sentir que mis padres no están… que mi hermano no está… y sin embargo cuando veo estas acciones uno siente que tiene familia en todos lados, porque José Luis está en todos lados y está en cada uno de los periodistas y fotógrafos que no dejaron que la memoria sea vencida. Gracias por dejarnos ser parte de esta comunidad en su construcción de memoria colectiva. De verdad, muchas gracias”.

Por su parte Gabriel Michi agradeció especialmente “a la Asociación de Periodistas del Departamento Uruguay que tuvo la iniciativa de poner el nombre de José Luis a la calle y también a las autoridades, al intendente, a los concejales, que dejaron diferencias políticas de lado y votaron por unanimidad, eso también es un fuerte respaldo a la búsqueda de la verdad, de la justicia y un voto a favor de la libertad de expresión como derecho innegociable”.

El mejor homenaje

Michi señaló que “Nos llama mucho la atención que en diferentes puntos del país, a 21 años de su crimen y con todo lo que pasa todos los días en Argentina, se siga recordando a José Luis. Pero eso habla también de dos cosas, de la fuerte marca que dejó ese crimen brutal y de la importancia de que los jóvenes sean los que tomen las banderas para seguir defendiendo en eso que creía José Luis y eso que aquellos días nos hacía salir a trabajar: La libertad de expresión. Que esta calle lleve su nombre es el mejor homenaje para él, y también para todos los compañeros que lucharon para llevar su memoria bien alto. José Luis le puso rostro a la mafia con sus fotos y nosotros no vamos a olvidarnos”

Por su parte, el Intendente José Lauritto cerró el acto señalando que “queremos agradecer la presencia de Gladys, de Gabriel y familiares, este homenaje tiene un doble valor y es que es impulsado por jóvenes a quienes les conmueve la lucha que ustedes llevan desde hace más de 20 años. Y decirles una frase que suelo repetir: se vuelve de casi todo, menos del olvido, y es muy triste cuando además ese olvido es injusto. Por eso quiero valorar a quienes siguen empujando a pesar de tantas adversidades. También quiero agradecer en el presidente del Concejo Deliberante a todos los concejales, porque ellos al aprobar por unanimidad la imposición de este nombre reflejaron un reconocimiento de toda una comunidad a la memoria de José Luis Cabezas”.

Finalmente, Gladys y Gabriel recibieron de mano de los concejales de nuestra ciudad una copia de la Ordenanza 9951 donde se dispone el nombre de José Luis Cabezas a la calle 33 del Oeste Sur.