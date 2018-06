Rossi en Concepción del Uruguay, o cómo pescar en la pecera

El sábado estuvo Agustín Rossi en Concepción del Uruguay, una instancia que supieron aprovechar algunos gracias a la necesidad de los militantes de participar y mostrarse en un acto peronista.

El eje local de la movida fue José Lauritto, artífice final de un acto que le pasó el trapo a las reuniones similares realizadas en Concordia y Gualeguaychú. Pero no está muy claro si el intendente uruguayense tenía reales ganas de hacerle el aguante a un presidenciable K en Concepción del Uruguay. Al ex vicegobernador no le quedó otra más que acompañar algo que ya venía en movimiento y a lo que no podría negarse sin generar ruidos molestos en el camino. Y si lo iba a hacer, mejor hacerlo bien, así que juntó su tropa y allí estuvieron.

Uno de los que sí gestó y aprovechó el escenario fue el diputado nacional Julio Solanas, quien se en-contró circunstancialmente al frente de un acto más que importante y que ahora podrá mostrar y vender dentro del kirchnerismo nacional para negociar algún futuro cargo. Claro está que Solanas quiere, como siempre, ser parte de alguna fórmula para la gobernación, pero en el último de los ca-sos, también le quedaría más que bien repetir la banca en el Parlamento. Negocio redondo, como quien dice.

Otros que ganaron protagonismo en este mismo acto fueron algunos dirigentes del Sindicato de la Carne que estaban lejos del ruido político, pero que ahora vuelven a instalarse en los comentarios por haber sido parte de la organización del acto. Este tipo de cuestiones también parece que los habilita para largar nombres a futuras candidaturas para lo que sea. De hecho, ya tendrían su hombre para sumar por fuera del grupo de “los lanzados” por la intendencia.

La excelente convocatoria de Rossi fue fruto del trabajo local, de la ansiedad por generar espacios peronistas donde participar y mostrarse en movimiento de cara al 2019, pero esto no debería ser tomado como un índice de la popularidad o la intención de voto de esta región hacia el ex Ministro de Defensa de Cristina Fernández.

Cosechar aplausos en un acto de este tipo es pescar en la pecera. El encuentro fue un armado típico lauritista, pleno de funcionarios, contratados y empleados municipales, a los que se sumaron una gran cantidad de militantes realmente autoconvocados deseosos de participar, y también, nobleza obliga, de seguidores de un Rossi en plena campaña como potencial presidenciable. Un marco ideal para conseguir fotos, abrazos y sumar expectativas a futuro.

Esto le inyectó ganas a un peronismo uruguayense desperdigado, que como efecto colateral, aprovechó para juntar a una pléyade de aspirantes a precandidatos a intendente. Vales, Carballo, Oliva, Noir, Barberán y Bertelotti, en su mayoría funcionarios municipales que creen que el microclima del Centro Cívico es lo mismo que está pensando el resto de la ciudad. Un autoengaño que sirve para las autoproclamaciones pero que nunca alcanzó para ser candidato. El que mejor sabe esto es el propio Lauritto, y es una de las formas que usa para medir quien sirve y quién no, todos se prestan al juego, aún cuando saben que jamás le levantará la mano a ninguno de ellos.

Lo cierto es que la idea tuvo el resultado buscado si el objetivo era visibilizar a los aspirantes a través de un hecho político real. No es poca cosa si a eso se le suma a Agustín Rossi como excusa, y un cartel de fondo que deja bien claro a quien responden todos. Esa imagen resume una porción del peronismo local que pretende enfrentar a Cambiemos en 2019.

Pero a la imagen global le faltan al menos tres partes. Por un lado el scelzismo, resumido esto en la ausencia del ex intendente Marcelo Bisogni al acto, uno de los actores del PJ que pesa a la hora de los acuerdos y al que algunos intentan impulsar como potencial candidato a una tercera intendencia, pese a los argumentos en contrario esgrimidos por el propio diputado.

Tampoco estuvo Ezequiel Valdunciel, el único que se animó a enfrentar una interna en 2015 contra todos los pronósticos, actitud que al parecer sostiene para el 2019 con pocas instancias de diálogo con quienes aparecen en la foto del sábado. Cuesta vislumbrar si eso es una virtud o un capricho sin sentido político.

En tercer lugar, la notoria ausencia de mujeres, tanto en el escenario del acto como en las fotos que se armaron para difundir. El no incluir a las mujeres en momentos tan importantes como los que vive la Argentina en estos tiempos también deja un sabor anticuado a la hora de fortalecer un movimiento político que debería mostrarse más participativo, inclusivo y menos machista. Ampararse en el cupo ya no alcanza. Deberían saberlo.

A todo este marco de situación hay que sumarle los aplausos y los vivas a Néstor y Cristina que Rossi busco rescatar durante el acto, un punto que les hace ruido a muchos de los presentes pero que ninguno se anima a señalar en público, a sabiendas de que el kirchnerismo existe, tiene fuerza, y hay un núcleo duro e importante que será muy necesario para ganar las elecciones. Pero detrás de escena se sabe claramente que mucho del electorado que perdió el peronismo, es precisamente porque había una gran parte de la población que se cansó de la era “K”, y si se quiere recuperar esa porción de votos alguien los deberá reconquistar poniendo de relieve algún cambio dentro del propio esquema para no repetir los errores que llevaron a las tres derrotas consecutivas que sufrió el peronismo en Concepción del Uruguay.

La confianza de los aspirantes a precandidatos del peronismo local para el 2019 se sustenta en la falta de un nombre fuerte por parte de Cambiemos para la intendencia. Hay que señalar que una sensación exactamente igual es la que describen importantes referentes de Cambiemos desde que saben que el candidato del PJ no será Lauritto, por lo que creen que con el manual básico de Duran Barba le ganan a cualquiera de los de la foto.

Ni unos ni otros la tienen muy clara. Entre la situación nacional cada vez más complicada, la falta de nombres fuertes, el posible adelantamiento de las elecciones en Entre Ríos, y la ausencia total de liderazgos, todos se ven a si mismos en un afiche.

Los aparatos que puedan desplegar el PJ y Cambiemos serán importantes para esta campaña, pero los desencantados de la era “K”, ahora desencantados de las promesas “M”, serán la porción de votos que cada uno deberá tratar de recuperar o sostener, y no será con actos proselitistas entre propios que se ganarán esos votos. No queda otra, si se quiere pescar algo importante, tendrán que salir de la pecera.

(De la Redacción de 03442)